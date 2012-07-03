آلبوم موسیقی "فردای دگر" منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر،آلبوم موسیقی "فردای دگر" شامل ده قطعه موسیقایی است که این قطعات با پیش درآمد ماهور آغاز می شود و با تکنوازی سنتور ،آواز درآمد همراه با تار بر شعری از سعدی، تصنیف پنهان چو دل براساس شعری از مولانا ، پنج ضربی شکسته، چهار مضراب همراه با آواز شکسته به همراهی کمانچه، تکنوازی سه تار، تصنیف فردای دگر براساس شعری از عماد خراسانی ، تکنوازی سنتور در عراق، همراه با تار ادامه پیدا می کند. پایان بخش این آلبوم موسیقی تصنیف گل افشان بر شعری از سعدی است.

هوشنگ فرهانی آهنگساز این اثر موسیقایی در توضیح کم و کیف تولید این آلبوم در دفترچه معرفی چنین آورده است: این مجموعه موسیقایی شامل سه تصنیف با اشعاری از مولانا، عماد خراسانی و سعدی و دو قطعه ضربی بی کلام است. بخش هایی نیز به ساز و آواز و تکنوازی سنتور و سه تار اختصاص یافته است. تکنوازی سه تار در این مجموعه به روال و سیاق مرسوم در گوشه دلکش است اما رنگ آمیزی و فضاسازی آن به گونه ای دیگر تازه و در خدمت فرم و ساختار این اثر است و سرانجام با بازگشت به فضای دستگاه ماهور نوید بخش طلوع و فردایی دگر با نگاهی دیگر است.

این آهنگساز در بخش دیگری از معرفی این آلبوم به تصنیف"گل افشان" اشاره کرده است: تصمنیف "گل افشان" با شعری از سعدی، بیانگر آغازی دوباره بر این پایان بی منتها و نشانی است از رود رونده و همیشه در جریان زندگی . امید که مقبول افتد.

لازم به ذکر است هوشنگ فرهانی نوازنده تار، تارباس، سه تار و رباب، علیرضا جواهری نوازنده سنتور، سینا جهان آبادی،کمانچه و قیچک، فرشاد صارمی کمانچه، گلنار قراب ویلنسل،فرهاد زالی نی، وحید رستگاری و یعقوب نوروزی بربط، احمد مستنبط تنبک، حمید فراهانی دف، از جمله نوازندگان این آلبوم موسیقی بوده اند.