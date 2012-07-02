موافق واگذاری سهام باشگاه ملوان هستیم/ دلایل تاخیر انتقال سهام به هدایتی

مهرعلی باران چشمه در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص دلایل تاخیر تایید تربیت بدنی ستاد کل نیروهای مسلح در انتقال سهام باشگاه ملوان به مالک جدید آن ضمن بیان مطلب فوق گفت: هفته گذشته شورای سیاست گذاری ورزش نیروهای مسلح در خصوص واگذاری سهام باشگاه ملوان به جمع بندی رسید.

وی درهمین خصوص افزود: با توجه به اینکه باشگاه ملوان زیر نظر ارتش است، منتظر بودیم تا نظر خود را به صورت رسمی و کتبی به تربیت بدنی نیروهای مسلح اعلام کنند که تا روز یکشنبه این اتفاق رخ نداد اما روز یکشنبه امیر مجد آرا، رئیس تربیت بدنی ارتش گفت که نظر خود را به طور رسمی برای ما ارسال کرده اند.

مدیرکل تربیت بدنی نیروهای مسلح تاکید کرد: هنوز نامه رسمی تربیت بدنی ارتش در خصوص واگذاری سهام باشگاه ملوان به حسین هدایتی به دست ما نرسیده اما به محض آنکه آن را دریافت کنیم بلافاصله شورای سیاست گذاری ورزش نیروهای مسلح تشکیل جلسه خواهد داد و طی 48 ساعت این موضوع را بررسی کرده و پاسخ خواهیم داد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا امکان دارد تربیت بدنی نیروهای مسلح با این انتقال سهام مخالفت کند، گفت: با توجه به اینکه نیروی دریایی دیگر امکان باشگاه داری حرفه ای درعرصه فوتبال و رقابتهای لیگ برتررا ندارد و همچنین محدودیت زمانی که وجود داشته است، تربیت بدنی نیروهای مسلح با انتقال سهام باشگاه ملوان به هدایتی مشکلی نداشته و موافق آن است.

باران چشمه تاکید کرد: با توجه به نامه رسمی که از تربیت بدنی ارتش به دست ما خواهد رسید باید در جلسه ای که داریم نحوه واگذاری سهام باشگاه ملوان را با مالک جدید آن مورد بررسی قراردهیم تا مطمئن شویم در این واگذاری همه موارد حقوقی و قانونی رعایت شده است.