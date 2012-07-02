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۱۲ تیر ۱۳۹۱، ۱۳:۰۷

به همت بهزیستی/

نخستین تفاهم نامه کشوری بین بهزیستی و ورزش در البرز به امضا رسید

نخستین تفاهم نامه کشوری بین بهزیستی و ورزش در البرز به امضا رسید

کرج – خبرگزاری مهر: نخستین تفاهم نامه همکاری کشوری با محوریت جوانان بین اداره کل بهزیستی و اداره کل ورزش و جوانان استان البرز به امضا رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین تفاهم نامه همکاری کشوری قبل از ظهر دوشنبه با محوریت جوانان بین اداره کل بهزیستی و اداره کل ورزش و جوانان استان البرز به امضا رسید.

این تفاهم نامه به مناسبت روز جوان به همت اداره کل بهزیستی در سالن اجتماعات اداره کل بهزیستی به امضا رسید.

مرتضی مکاریان مدیر کل بهزیستی استان البرز در این مراسم سخنرانی کرد.

کد مطلب 1640423

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