احداث 6500 واحد مسکن مهر در قائم شهر

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی خناری اظهار داشت: مسکن مهر به عنوان پروژه های ماندگار در دولت با هدف رفاه، آسایش و امنیت برای اقشار مختلف جامعه کم درآمد ایجاد شد.

وی به پروژه های در دست اجرای این اداره در سطح شهرستان اشاره کرد و افزود: در حال حاضر شش هزار و 500واحد مسکن مهر در قائم شهر با پیشرفت قابل توجهی در دست اجرا است.



خناری افزود: پروژه های مسکن مهر قائم شهر، در سه بخش پروژه های تفاهم نامه سه جانبه، اجاره ای و خود مالک است.



سرپرست اداره راه و شهرسازی قائم شهر افزود: با توجه به جذب اعتبارات مناسب و ارتقا سهمیه عملیات اجرایی احداث پروژه های مسکن مهر در قائم شهر به 9 هزار و 559 واحد افزایش پیدا کرد.



خناری به ارتقا آمار سامانه مسکن مهر این اداره در بخش های اختصاص پروژه ها و واحدها به متقاضیان اشاره و اظهار داشت: با توجه به ارزیابی عملکرد ادارات تابعه در خصوص آمار سامانه مسکن مهر، این اداره به عنوان اداره برتر در سطح استان انتخاب شده است.