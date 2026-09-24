به گزارش خبرنگار مهر، «شهرزاد و شرکا» را بیش از هر چیز میتوان کندوکاوی در ژانر داستانهای باورناپذیر دانست، این کتاب جدیدترین اثر ترجمهشده در حوزه ادبیات داستانی است که بهتازگی توسط انتشارات امیرکبیر راهی بازار نشر شده است، که شامل ۲۴ داستان کوتاه از نویسندگان نامدار ادبیات جهان، از جمله ادگار آلن پو و خورخه لوئیس بورخس است، و با ترجمه علیرضا مهدیپور به مخاطبان ارائه میشود. این کتاب، گزیدهای از روایتهایی است که در ادبیات انگلیسی با عنوان «Tall Tale» شناخته میشوند؛ داستانهایی که مرز میان واقعیت و تخیل را درنوردیدهاند.
مترجم در پیشگفتار کتاب بر این نکته تأکید میکند که معیار اصلی گزینش داستانها، «شگفتآور بودن» آنها بوده است. این روایتها، فارغ از آنکه واقعگرایانه، تخیلی و یا ترکیبی از هر دو باشند، همگی دارای نوعی گزافه و اغراق در نقل واقعیات هستند که باورپذیری آنها را برای خواننده دشوار و در عین حال جذاب میکند.
میراث شهرزاد و پیوند میان روایت و واقعیت
عنوان این کتاب ادای دینی به شهرزادِ قصهگو در «هزار و یک شب» است؛ اثری که خود خاستگاه شگفتی در ادبیات جهان محسوب میشود. مهدیپور با بررسی تفاوت میان افسانهها و اینگونه داستانهای موسوم به داستانهای غیر واقعی، معتقد است در حالی که افسانهها بر هنرنمایی قهرمانان متمرکز هستند، در این مجموعه اغراق کل روایت را در بر میگیرد.
به باور مترجم، عنصر شگفتی، جوهر اصلی هر داستانی است که ماندگاری آن را تضمین میکند؛ چراکه انسان با تبدیل واقعیت به روایت، به جهان معنا میبخشد. این اثر در ۴۵۶ صفحه و با قطع پالتویی به چاپ رسیده است.
داستانهای این مجموعه به این ترتیب است: گربه سیاه و زنده به گوری از ادگار آلن پو، دماغ و شنل از نیکولای گوگول؛ از واشنگتن ایروینگ ریپ ون وینکل؛ از ناتانیل هاثورن آزمایش حکیم هایدگر و ویکفیلد؛ از کیت شوپن داستان یک ساعته؛ از او هنری پورسهای در فراموشی و نه داستانی نه چیزی؛ از امبروز بیرس آن سوی دیوار و جاده مهتابی؛ از هکتور هیومونرو ناپدید شدن کریسپینا آمبرلی، ایالت گمشده و پنجره باز؛ از گاستون لورو یک قصه وحشتناک؛ از ویلیام جیکوبز پنجه میمون؛ از هربرت جورج دری بر دیوار؛ از آلفرد مکللند بوریج مجسمه مومی؛ از شرلی جکسون لوییزا لطفاً به خانه برگرد؛ از مک نایت ملمار طوفان و از خورخ لوئیس برخس رد شمشیر و نامیرایان.
کتاب شهرزاد و شرکا (بیستوچهار داستان شگفتانگیز، از ادگار آلن پو تا خورخه لوئیس بورخس) را انتشارات امیرکبیر، با ترجمه علیرضا مهدیپور در ۴۵۶ صفحه منتشر و عرضه کرده است.
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