جوانان خمیرمایه شکوفایی ایران اسلامی/ رتبه نخست کشور در رشد علمی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد عباسی ظهر دوشنبه در همایش بین المللی "الگوی اسلامی جوان ایرانی" با تاکید بر فراهم آوردن زمینه های لازم برای رشد و شکوفایی استان لرستان اظهار داشت: در این راستا دولت توجه ویژه ای برای رشد و شکوفایی این استان طی چند سال اخیر داشته است.

وی با بیان اینکه دولت در چند سال اخیر توجه خاصی به استانها و شهرستانهای محروم از جمله لرستان داشته، بیان داشت: این امر موجب ایجاد روحیه امید و تحرک بخشی در این استانها شده است.

وزیر ورزش و جوانان با بیان اینکه دولت در صدد رفع عقب ماندگیهای استانها و شهرستانهای محرومی مانند لرستان است، ادامه داد: سفرهای رئیس جمهور و هیئت دولت به استانهای مختلف در این راستا صورت می گیرد.

عباسی با تاکید بر اینکه امروز با اقدامات صورت گرفته توسط دولت ما شاهد رشد و شکوفایی استانهای محروم هستیم، یادآور شد: به طور حتم خمیر مایه این رشد و شکوفایی ایران اسلامی جوانان پرتلاش این مرز و بوم بوده است.

وی با تاکید بر استفاده از ظرفیت جوانان در زمینه های مختلف کشور، تصریح کرد: باید با کمک جوانان عقب ماندگیهای موجود را جبران کنیم.

عباسی با بیان اینکه تلاشهای علمی جوانان ایران اسلامی پاسخی دندان شکن به کشورهای استکباری بوده، ادامه داد: این در حالیست که دشمنان کشورمان عقیده داشتند که با فشارهای اقتصادی و تحریم ها می توانند جلوی رشد و شکوفایی کشور را بگیرند.

وی با بیان اینکه امروز بیش از 50 رسانه علیه ایران اسلامی فعالیت می کنند، افزود: خوشبختانه بصیرت و آگاهی جوان ایرانی فتنه ها و اقدامات این رسانه ها را خنثی کرده است.

عباسی با اشاره به پیشرفتهای ایران در زمینه های مختلف بیان داشت: امروز ایران اسلامی در 10 رشته مختلف جزء چهار کشور اول دنیا است.

وی با تاکید بر اینکه این پشرفتها توسط همین جوانان ایرانی صورت گرفته، ادامه داد: امروز جوان ایرانی توانسته حیاط خلوتهای استکبار جهانی علیه کشورمان را بشکافد.

عباسی یادآورشد: با تلاشهای همین جوانان ایرانی کشورمان امسال صاحب عنوان اول به لحاظ علمی در منطقه شده است.

وی تصریح کرد: امروز کشورهای استکباری به خصوص رژیم صهیونیستی فکر می کنند که با ترور شخصیتهای علمی و هسته ای ایران اسلامی می توانند جلوی پیشرفت کشورمان را بگیرند در حالیکه جوانان ما همواره با بصیرت و آگاهی خود نقشه های شوم دشمنان را نقش برآب کرده اند.