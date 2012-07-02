کاشان ماهانه 300ساعت تابش خورشید دارد/ لزوم استفاده از انرژی خورشیدی

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی محمدی مهر افزود: این تابش بسیار بیشتر از متوسط تابش ماهانه در بسیاری از کشورهای منطقه، که سرمایه گذاری های عظیمی در راستای استفاده از انرژی خورشیدی انجام داده اند، است.

ویژ جهت گیری تحقیقات و پژوهش ها در راستای استفاده از این انرژی خدادادی را از اهداف این پژوهشکده دانست و افزود: تحقیقات کاربری انرژی خورشیدی در زمینه تبدیل انرژی خورشیدی در شاخه دمای پایین(گرمایش و سرمایش)، تبدیل گرمایی دما بالا(نیروگاه‌های خورشید) و تبدیل الکتروشیمیایی (پیل سوختی) را از دیگر اهداف و برنامه های این پژوهشکده است.

محمدی مهر تعداد طرح‌های ارائه شده این پژوهشکده را 14 طرح دانست و اظهار داشت: همچنین 39 مقاله از اعضای هیات علمی این پژوهشکده، در مجلات بین المللی نمایه شده است.

وی بررسی جهت گیری ساختمان و اثر سایبان در کاهش مصرف انرژی، امکان سنجی و ارزیابی اقتصادی استفاده از گرمایش خورشیدی برای گرمایش مرغداری‌ها در اقلیم‌های مختلف ایران، اجرای طرح پایلوت تولید همزمان قدرت، گرما و سرما ( CCHP ) و بهبود سیستم احتراقی آبگرمکن‌های مخزنی خانگی به منظور افزایش بازده حرارتی و کاهش مصرف سوخت را از جمله طرح‌های تحقیقاتی- کاربردی انجام شده یا در حال انجام پژوهشکده انرژی دانست.

محمدی مهر افزود: 19 عدد آبگرمکن خورشیدی با حمایت شرکت بهینه سازی مصرف سوخت کشور در دانشگاه کاشان نصب شده و همچنین پروژه‌های طراحی و ساخت سیستم تولید همزمان برق و حرارت در مقیاس کوچک ( MCHP )، طراحی و ساخت پایلوت سیستم گرمایش و سرمایش خورشیدی، استقرار سامانه برق خورشیدی (فتوولتائیک)، نانوایی خورشیدی و توسط این پژوهشکده در دست بررسی یا انجام است.

پژوهشکده انرژی دانشگاه کاشان در سال 1386 در راستای اهداف تصریح شده در قانون اساسی و سند چشم انداز 20ساله برنامه چهارم توسعه و برنامه پیشنهادی برای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تأسیس شده است.