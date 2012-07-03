صدیقه جهانگیری رتبه اول بازیگری نمایش رادیویی را کسب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در سومین جشنواره نمایش های رادیویی که در چهاربخش اصلی، ویژه، تجربه های نو و مقاله برگزار شد، نمایش رادیویی "قطار جنوب" اثر ارسالی صدا و سیمای خلیج فارس با موضوع دفاع مقدس انتخاب شد و رتبه اول بهترین بازیگر زن به خاطر ایفای نقش زهرا به هنرمند فقید زنده یاد صدیقه جهانگیری اختصاص یافت.

در سومین جشنواره نمایش های رادیویی که با حضور دکتر صوفی معاون صدای سازمان صدا و سیما، مدیر رادیو نمایش و جمعی از مدیران شبکه های رادیویی و پیشکسوتان عرصه تئاتر در فرهنگسرای اندیشه تهران برگزار شد 290 نمایش رادیویی با یکدیگر به رقابت پرداختند.

زنده یاد صدیقه جهانگیری در طول حیات هنری خود در صدا و سیمای خلیج فارس در چندین جشنواره ملی، منطقه ای و استانی مقام های برتر را از آن خود کرده بود.

بچه های ساحل به مرحله تدوین رسید

با اتمام تصویربرداری سریال بچه های ساحل به تهیه کنندگی و کارگردانی محمود شاکری این اثر تلویزیونی در مرحله تدوین قرار گرفته است.

محمود شاکری تهیه کننده و کارگردان سریال بچه های ساحل با بیان این مطلب گفت: این سریال در سیزده قسمت 30 دقیقه ای و به سفارش صدا و سیمای خلیج فارس در دست تهیه و تولید است که مراحل ضبط آن در چهار لوکیشن در محله های مختلف شهر بندرعباس طراحی و تصویربرداری این سریال تلویزیونی از بهمن ماه سال گذشته آغاز شده بود.

شاکری گفت: بچه های ساحل داستان قاسم و عده ای از جوانان است که برای راه اندازی یک موسسه فرهنگی جهت برگزاری مراسم تعزیه در یک محله تلاش می کنند و در این بین عده ای بدلیل ضعف مبانی اعتقادی مانع انجام کار هستند ولی تلاش و پشتکار بچه های محله به گونه ای است که دیدگاه و نگرش این افراد نسبت به برگزاری مراسم تعزیه تغییر می کند.

عوامل سریال عبارتنداز مسعود میرزایی مدیر تصویربرداری، کریمی برنامه ریز، حمیدی زاده مدیرتولید، اسفندی دستیار تهیه، زهرا چهره نگار گریمور، ترابی صدابردار و مهربان، میرزایی، غریب زاده، پورسالاری ، ساحلی زادگان، مالکی زاده و ...