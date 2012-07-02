278 واحد صنعتی در ملایر فعال است/ شهرک صنعتی شیشه راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسن خیریان پور ظهر دوشنبه در نشست تخصصی پارک علم و فناوری استان همدان با صاحبان صنایع و واحدهای تولیدی شهرستان ملایر به ظرفیتهای شهرستان ملایر در زمینه‌های مختلف علمی و کشاورزی و صنایع اشاره کرد و گفت: باید سرمایه گذاری بیشتری در این بخش‌ها صورت گیرد.

حسن خیریان پور وجود راه آهن در این شهرستان و همجواری ملایر با استان مرکزی به عنوان قطب صنعتی را از ویژگی‌های موفقیت بیشتر برای صنعت ملایر برشمرد و گفت: باید از موقعیت‌های مناسب در راستای توسعه و پیشرفت شهرستان ملایر استفاده شود.

وی در ادامه از بهره برداری اولین واحد شهرک صنعتی شیشه ملایر در سال‌ جاری خبر داد و گفت: به دلیل پتانسیل بالای ملایر در وجود ذخایر سیلیس، شهرک صنعتی شیشه با عنوان فروسلیس غرب با ظرفیت تولید سالانه 12 هزار تن در مهرماه سال‌جاری در ملایر راه اندازی می‌شود.

فرماندار ملایر با بیان اینکه بعد از راه اندازی پارک فن آوری در همدان، این پارک در ملایر نیز راه اندازی شد، گفت: این مرکز به دلیل واقع شدن در مکان نامناسب شهر، کمتر فعالیت دارد.

سرپرست پارک علم و فناوری استان همدان نیز در این نشست گفت: ارتباط بین سه ضلع دانشگاه‌ها، دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی از مهمترین وظایف پارک‌های فن آوری است.

خسرو پیری هدف از ایجاد پارک فن آوری را افزایش ثروت در جامعه از طریق ارتقا فرهنگ نوآوری و رقابت سازنده میان شرکت های حاضر در پارک و موسسه های متکی بر علم و دانش عنوان کرد.

وی از فعالیت پارک فن آوری استان از سال 87 خبر داد و گفت: زمینه های اصلی تخصصی فعالیت این مجموعه در استان فناوری اطلاعات و ارتباطات، زیست فناوری، فناوری غذایی و مواد و مصالح نو فناوری نانو، انرژی و محیط زیست است .

سرپرست پارک علم و فناوری استان رشد اقتصادی در منطقه، انتقال فن آوری‌های نو، کاربردی کردن علم و استفاده از سرمایه و نیروی انسانی را از جمله اثرات اجتماعی پارک علم و فناوری عنوان کرد.