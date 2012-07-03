به گزارش خبرنگار مهر،علیرضا خسروی دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران ضمن بیان اینکه تنگه هرمز دومین تنگه بین‌المللی پرتردد دنیا است گفت: تنگه هرمز یکی از گذرگاه‏ های راهبردی و از مهم‏ترین تنگه ‏های بین ‏المللی است.



خسروی از ارائه طرحی مبنی بر اخذ مالیات و عوارض از کشتی‏ های عبوری از تنگه هرمز به خانه ملت با امضای شماری از نمایندگان خبر داد و اظهار داشت: در حقیقت می ‏توان گفت که تنگه هرمز در جنوب ایران، تنگه جبل الطارق، تنگه بسفر و داردانل در ترکیه و تنگه باب‏المندب در نزدیکی سومال تنها تنگه‏ هایی هستند که اهمیت شاخصی دارند و به منزله دروازه ‏های اصلی ورود به خاورمیانه و خروج از آن و شمال آفریقا می‏توانند مورد دقت نظر بیشتری قرار گیرند.



نماینده مردم سمنان و مهدیشهر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بیش از 100 تنگه بین اقیانوس‏ها و آب‏راه‏ های موجود در کشورهای مختلف جهان وجود دارد، افزود: در همه این تنگه ‏ها، عرض محاسبه شده کمتر از 40 کیلومتر بوده و اگر امکان رتبه ‏بندی و امتیاز دهی به این تنگه ‏ها وجود داشته باشد، تنگه هرمز یکی از شاخص ‏ترین گذرگاه‏ ها در جهان خواهد بود.



وی از مطرح شدن قریب‏ الوقوع این طرح در صحن علنی مجلس شورای اسلامی خبر داد و افزود: قصد داریم این طرح را به زودی در صحن مجلس شورای اسلامی مطرح کنیم تا با رأی بالای نمایندگان مصوب شود؛ اگر چه هم‏ اکنون نیز شماری از نمایندگان در رایزنی ‏های انجام شده موافقت خود را با این طرح اعلام کرده ‏اند.

خسروی افزود: اعمال حق حاکمیت جمهوری اسلامی ایران در آب‏راه‏ های داخلی و ساحلی به ویژه تنگه هرمز یکی از مواردی است که باید در برهه کنونی مورد نطر قرار گیرد.



وی تصریح کرد: با تصمیم مجلس، دولت جمهوری اسلامی ایران مکلف خواهد شد تا بر اساس حق حاکمیت خود، در زمینه عبور به خصوص نفت‏ کش‏هایی که نفت خود را به مقصد کشورهای به ویژه طراح تحریم نفتی علیه ایران یعنی اتحادیه اروپا، آمریکا و اسرائیل غاصب حمل می‏کنند، مالیات و عوارض اخذ کند.



نماینده مردم سمنان و مهدیشهر در مجلس شورای اسلامیدر پایان افزود: مالیات و عوارض دریافتی در این زمینه باید برای عمران و آبادانی مناطق ساحلی و حاشیه تنگه هرمز، پاک‏سازی سطح آب ‏های محل تردد کشتی‏ ها، خدمات ‏رسانی بهتر به ناوگان دریایی هزینه شود.