به گزارش خبرنگار مهر،علیرضا خسروی دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران ضمن بیان اینکه تنگه هرمز دومین تنگه بینالمللی پرتردد دنیا است گفت: تنگه هرمز یکی از گذرگاه های راهبردی و از مهمترین تنگه های بین المللی است.
خسروی از ارائه طرحی مبنی بر اخذ مالیات و عوارض از کشتی های عبوری از تنگه هرمز به خانه ملت با امضای شماری از نمایندگان خبر داد و اظهار داشت: در حقیقت می توان گفت که تنگه هرمز در جنوب ایران، تنگه جبل الطارق، تنگه بسفر و داردانل در ترکیه و تنگه بابالمندب در نزدیکی سومال تنها تنگه هایی هستند که اهمیت شاخصی دارند و به منزله دروازه های اصلی ورود به خاورمیانه و خروج از آن و شمال آفریقا میتوانند مورد دقت نظر بیشتری قرار گیرند.
نماینده مردم سمنان و مهدیشهر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بیش از 100 تنگه بین اقیانوسها و آبراه های موجود در کشورهای مختلف جهان وجود دارد، افزود: در همه این تنگه ها، عرض محاسبه شده کمتر از 40 کیلومتر بوده و اگر امکان رتبه بندی و امتیاز دهی به این تنگه ها وجود داشته باشد، تنگه هرمز یکی از شاخص ترین گذرگاه ها در جهان خواهد بود.
وی از مطرح شدن قریب الوقوع این طرح در صحن علنی مجلس شورای اسلامی خبر داد و افزود: قصد داریم این طرح را به زودی در صحن مجلس شورای اسلامی مطرح کنیم تا با رأی بالای نمایندگان مصوب شود؛ اگر چه هم اکنون نیز شماری از نمایندگان در رایزنی های انجام شده موافقت خود را با این طرح اعلام کرده اند.
خسروی افزود: اعمال حق حاکمیت جمهوری اسلامی ایران در آبراه های داخلی و ساحلی به ویژه تنگه هرمز یکی از مواردی است که باید در برهه کنونی مورد نطر قرار گیرد.
وی تصریح کرد: با تصمیم مجلس، دولت جمهوری اسلامی ایران مکلف خواهد شد تا بر اساس حق حاکمیت خود، در زمینه عبور به خصوص نفت کشهایی که نفت خود را به مقصد کشورهای به ویژه طراح تحریم نفتی علیه ایران یعنی اتحادیه اروپا، آمریکا و اسرائیل غاصب حمل میکنند، مالیات و عوارض اخذ کند.
نماینده مردم سمنان و مهدیشهر در مجلس شورای اسلامیدر پایان افزود: مالیات و عوارض دریافتی در این زمینه باید برای عمران و آبادانی مناطق ساحلی و حاشیه تنگه هرمز، پاکسازی سطح آب های محل تردد کشتی ها، خدمات رسانی بهتر به ناوگان دریایی هزینه شود.
نظر شما