منصور علیمردانی در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با اقدام مجلس شورای اسلامی در خصوص تنگه هرمز، اظهار کرد: در پی تحریم‌های یک‌جانبه برخی کشورها علیه ایران، طرحی در حال تدوین است که هدف آن تنظیم مقررات عبور و مرور دریایی و تجاری از تنگه هرمز و تأمین هزینه‌های امنیت این گذرگاه راهبردی است.

وی عنوان کرد: این طرح پس از ارائه به معاونت قوانین مجلس، در صورت تصویب به قانون رسمی تبدیل خواهد شد و می‌تواند تحولی جدی در سیاست‌های منطقه‌ای ایران ایجاد کند.

به گفته این نماینده مجلس شورای اسلامی، ایران همواره در قبال عبور و مرور از تنگه هرمز سیاستی مبتنی بر آزادی مسیر و همکاری بین‌المللی داشته است، اما فشارهای فزاینده ناشی از تحریم‌های غیرقانونی موجب شده جمهوری اسلامی در شرایط فعلی برای مدتی عبور برخی محموله‌ها را محدود کند تا توان خود را در مدیریت انتقال جهانی انرژی به نمایش بگذارد.

علیمردانی با اشاره به این که تعدادی از کشورها عملاً در اجرای تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا مشارکت دارند، افزود: طرح جدید دو محور اصلی دارد؛ نخست، اجرای اقدام متقابل علیه دولت‌هایی که در تحریم ایران نقش دارند و دوم، تغییر رویکرد تجاری از مبادلات دلاری به ارزهای غیرآمریکایی. این سیاست نه‌تنها موجب کاهش وابستگی جهانی به دلار خواهد شد، بلکه فشار اقتصادی قابل توجهی بر ایالات متحده به عنوان «ابر بدهکار جهان» وارد می‌کند.

وی تأکید کرد: هزینه تأمین امنیت تنگه هرمز و حضور نظامی برای حفظ ثبات منطقه نباید صرفاً بر دوش ایران باشد. این طرح، نه صرفاً یک اقدام سیاسی، بلکه راهکاری اقتصادی برای جبران بخشی از هزینه‌های سنگین دفاعی و امنیتی کشور است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در صورت تصویب طرح، ایران می‌تواند نقش فعال‌تری در کنترل تردد تجاری و نفتی منطقه ایفا کند و این موضوع منجر به تقویت جایگاه بین‌المللی، افزایش درآمدهای ملی و بازتعریف قواعد بازی در تجارت انرژی جهان خواهد شد.