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۱ فروردین ۱۴۰۵، ۸:۴۴

ایران تنگه هرمز را قانون‌مند می‌کند؛ طرحی برای مقابله با تحریم‌ها

ایران تنگه هرمز را قانون‌مند می‌کند؛ طرحی برای مقابله با تحریم‌ها

یک نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: در اقدامی راهبردی، در حال تدوین طرحی برای تنظیم مقررات عبور و مرور دریایی و تجاری از تنگه هرمز هستیم و این طرح به زودی برای تصویب به مجلس ارائه می شود.

منصور علیمردانی در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با اقدام مجلس شورای اسلامی در خصوص تنگه هرمز، اظهار کرد: در پی تحریم‌های یک‌جانبه برخی کشورها علیه ایران، طرحی در حال تدوین است که هدف آن تنظیم مقررات عبور و مرور دریایی و تجاری از تنگه هرمز و تأمین هزینه‌های امنیت این گذرگاه راهبردی است.

وی عنوان کرد: این طرح پس از ارائه به معاونت قوانین مجلس، در صورت تصویب به قانون رسمی تبدیل خواهد شد و می‌تواند تحولی جدی در سیاست‌های منطقه‌ای ایران ایجاد کند.

به گفته این نماینده مجلس شورای اسلامی، ایران همواره در قبال عبور و مرور از تنگه هرمز سیاستی مبتنی بر آزادی مسیر و همکاری بین‌المللی داشته است، اما فشارهای فزاینده ناشی از تحریم‌های غیرقانونی موجب شده جمهوری اسلامی در شرایط فعلی برای مدتی عبور برخی محموله‌ها را محدود کند تا توان خود را در مدیریت انتقال جهانی انرژی به نمایش بگذارد.

علیمردانی با اشاره به این که تعدادی از کشورها عملاً در اجرای تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا مشارکت دارند، افزود: طرح جدید دو محور اصلی دارد؛ نخست، اجرای اقدام متقابل علیه دولت‌هایی که در تحریم ایران نقش دارند و دوم، تغییر رویکرد تجاری از مبادلات دلاری به ارزهای غیرآمریکایی. این سیاست نه‌تنها موجب کاهش وابستگی جهانی به دلار خواهد شد، بلکه فشار اقتصادی قابل توجهی بر ایالات متحده به عنوان «ابر بدهکار جهان» وارد می‌کند.

وی تأکید کرد: هزینه تأمین امنیت تنگه هرمز و حضور نظامی برای حفظ ثبات منطقه نباید صرفاً بر دوش ایران باشد. این طرح، نه صرفاً یک اقدام سیاسی، بلکه راهکاری اقتصادی برای جبران بخشی از هزینه‌های سنگین دفاعی و امنیتی کشور است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در صورت تصویب طرح، ایران می‌تواند نقش فعال‌تری در کنترل تردد تجاری و نفتی منطقه ایفا کند و این موضوع منجر به تقویت جایگاه بین‌المللی، افزایش درآمدهای ملی و بازتعریف قواعد بازی در تجارت انرژی جهان خواهد شد.

کد مطلب 6780179
طیبه بیات

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    نظرات

    • IR ۰۹:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۱
      1 0
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      این طرحها به نفع امریکا است چون باعث،کاهش قیمت نفت وکاهش،فشارها بر امریکا میشه
    • IR ۰۹:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۱
      0 1
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      کویت بحرین قطر باید به دست و پای ایران بیفتن و تنها شاهرگ حیاتیشون که تنگه هرمزه باید کنترل و در صورت لازم قطع شه. امارات و عربستان هم باید ترمزشونو کشید و راه تنفشونو تنگ کرد. این انگلا سالها با تحریم ایران فربه شدن حالا وقت لاغر کردنه.
      • IR ۱۲:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۱
        1 2
        اگه کشور های عربی مطمئن بشن تنگه هرمز بسته می مونه سرمایه گذاری می کنن برای خط لوله و دور زدن تنگه هرمز. نهایتاً 4 تا 5 ماه طول می‌کشه که این پروژه رو اجرا کنن با این بودجه های کلانی که دارن . البته که همین الان هم عربستان خط لوله به دریای سرخ داره ولی آنچنان گسترده نیست ‌.
    • IR ۱۲:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۱
      0 1
      پاسخ
      درود بر شما . باید تمام کشتی های اقتصادی برای عبور عوارض پرداخت کنند و ورود کشتی های جنگی غیر ایرانی به خلیج فارس ممنوع شود . اگر کشوری در تحریم علیه ایران شریک شود و یا ایران را تحریم کند از عبور کشتی های اقتصادی و سوخت این کشورها جلوگیری شود
      • IR ۱۲:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۱
        1 0
        اتفاقا برای امریکا و کشورهایی که تحریم میکنند تماما سود هست اولین سود ان مجبور به کنار کذاشته شدن سوخت فسیلی در کوتاه مدت و میان مدت میشود دوما کالاهایی که بر اساس تعرفه ایران با قیمتی چند برابر تعرفه به ایران فروخته میشود

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