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۱۳ تیر ۱۳۹۱، ۱۱:۲۸

ابراهیم زاده اعلام کرد:

خسارت 20 میلیارد ریالی سیل به چالدران/ بارش 20 دقیقه ای تگرگ

خسارت 20 میلیارد ریالی سیل به چالدران/ بارش 20 دقیقه ای تگرگ

ارومیه - خبرگزاری مهر: بخشدار بخش دشتک چالدران از خسارت 20 میلیارد ریالی سیل و تگرگ به بخش های مختلف کشاورزی، راه و اماکن روستایی این بخش خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی ابراهیم ‌زاده صبح سه شنبه در خصوص خسارت بارش تگرگ و جاری شدن سیل در این بخش طی روزهای اخیر افزود: 1200 هکتار از اراضی کشاورزی چالدران در اثر بارش تگرگ و جاری شدن سیل خسارت دید.

وی ادامه داد: متاسفانه در زمان حاضر وضعیت راه‌های روستایی و اراضی کشاورزی این بخش نامناسب است و تخصیص فوری ماشین‌ آلات سنگین برای لایروبی مسیل‌ها و بازگشایی مسیرها ضروری است.

ابراهیم زاده با بیان اینکه بر اثر بارش تگرگ و جاری شدن سیل به محصولات گندم، جو و علوفه‌ در وسعت یک‌هزار و 245 هکتار زمین کشاورزی در 12 روستا خسارت وارد شده است اعلام کرد: تخریب چهار دهنه پل روستایی، آب‌گرفتگی 15 واحد مسکونی و تخریب 235 کیلومتر راه بین مزارع از خسارت‌های دیگر وارد شده به بخش دشتک چالدران است.

ابراهیم‌ زاده با اشاره به میزان خسارت وارد شده به این بخش گفت: 20 میلیارد ریال خسارت در اثر جاری شدن سیل به بخش دشتک چالدران وارد شده است.

وی ادامه داد: بارش تگرگ به مدت 20 دقیقه در این بخش ادامه داشت و خسارت زیادی به راه‌های بین مزارع، پل‌ها و واحدهای مسکونی و زمین‌های کشاورزی بخش آواجیق چالدران وارد کرد.

بخشدار دشتک چالدران یاد آور شد: تامین امنیت و امدادرسانی به موقع به سیل‌ زدگان باید در اولویت قرار گیرد.

وی اضافه کرد: اقلام امدادی در انبارهای جمعیت هلال احمر چالدران موجود است و در صورت نیاز میان سیل‌ زدگان و آسیب ‌دیدگان از حوادث توزیع می‌شود.

ابراهیم‌ زاده گفت: شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان با فراهم کردن تمهیدات لازم در راستای کاهش میزان خسارات وارده برنامه‌ ریزی می‌کند.

کد مطلب 1641195

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