خسارت 20 میلیارد ریالی سیل به چالدران/ بارش 20 دقیقه ای تگرگ

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی ابراهیم ‌زاده صبح سه شنبه در خصوص خسارت بارش تگرگ و جاری شدن سیل در این بخش طی روزهای اخیر افزود: 1200 هکتار از اراضی کشاورزی چالدران در اثر بارش تگرگ و جاری شدن سیل خسارت دید .

وی ادامه داد: متاسفانه در زمان حاضر وضعیت راه‌های روستایی و اراضی کشاورزی این بخش نامناسب است و تخصیص فوری ماشین‌ آلات سنگین برای لایروبی مسیل‌ها و بازگشایی مسیرها ضروری است .

ابراهیم زاده با بیان اینکه بر اثر بارش تگرگ و جاری شدن سیل به محصولات گندم، جو و علوفه‌ در وسعت یک‌هزار و 245 هکتار زمین کشاورزی در 12 روستا خسارت وارد شده است اعلام کرد: تخریب چهار دهنه پل روستایی، آب‌گرفتگی 15 واحد مسکونی و تخریب 235 کیلومتر راه بین مزارع از خسارت‌های دیگر وارد شده به بخش دشتک چالدران است .

ابراهیم‌ زاده با اشاره به میزان خسارت وارد شده به این بخش گفت: 20 میلیارد ریال خسارت در اثر جاری شدن سیل به بخش دشتک چالدران وارد شده است .

وی ادامه داد: بارش تگرگ به مدت 20 دقیقه در این بخش ادامه داشت و خسارت زیادی به راه‌های بین مزارع، پل‌ها و واحدهای مسکونی و زمین‌های کشاورزی بخش آواجیق چالدران وارد کرد .

بخشدار دشتک چالدران یاد آور شد: تامین امنیت و امدادرسانی به موقع به سیل‌ زدگان باید در اولویت قرار گیرد .

وی اضافه کرد: اقلام امدادی در انبارهای جمعیت هلال احمر چالدران موجود است و در صورت نیاز میان سیل‌ زدگان و آسیب ‌دیدگان از حوادث توزیع می‌شود .