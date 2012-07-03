2500 هکتار زمین در ایجرود بلا استفاده است

به گزارش خبرنگار مهر، باقر اکبر پور امروز ظهر در جلسه مشترک ستاد تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی در شهرستان ایجرود با رویکرد کشاورزی، صنعتی و اشتغال گفت: در سفرهای قبلی استاندار به شهرستان ایجرود 211 مصوبه تصویب شده که 113 مصوبه اجرایی شده و مابقی در دست اجرا هستند.

وی با اشاره به اینکه در بخش صنعت دو پروژه مهم با کمک های استانداری فعال شده است افزود: مجموعه پتروشیمی با پیشرفت فیزیکی بیش از 19 در صد در حال حاضر فعال است و 400 نفر اشتغالزایی دارد.

فرماندار ایجرود با بیان اینکه به زودی شاهد بهره برداری از فاز اول سیمان خمسه خواهیم بود ادامه داد: سیمان خمسه دومین پروژه مهم صنعتی این شهرستان 80 در صد پیشرفت فیزیکی داشته است.

اکبر پور با بیان اینکه در حوزه کشاورزی نیز 918 پرونده برای دریافت تسهیلات ثبت نام شده است، اعلام کرد: 8 طرح 200 میلیونی در زمینه کشاورزی و 21 پرونده 30 میلیون تومانی و یک گلخانه 180 میلیونی در حال حاضر آماده دریافت تسهیلات هستند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه برای پرداختن تسهیلات کشاورزی مشکلاتی نیز وجود دارد، افزود: برای دریافت تسهیلات از کشاورزان اخذ سند و محدودیت سنی اعلام شده است.

همچنین معاون برنامه ریزی استانداری با بیان اینکه برای تحقق شعار سال در دور 10 سفر های استاندار با رویکرد حمایت از بخش کشاورزی انجام می گیرد، یادآور شد: این رویکرد در 3 محور اساسی تدوین شده است.

عباسی با اشاره به اینکه ستاد تسهیلات و حمایت از واحد های تولیدی 169 میلیارد و 200 میلیون تومان اختصاص یافته است افزود: واحد های تولیدی را اولویت بندی کرده و بر اساس اولویت های انجام شده از تولید کنندگان حمایت می شود.

