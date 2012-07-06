محمود حکیمی، داستان‌نویس و پژوهشگر تاریخ در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: کتاب «داستان‌های تاریخی را چگونه بنویسیم؟» گردآوری مقالاتی است که من با همین عنوان در مجله «داستان» وابسته به بنیاد ادبیات داستانی می‌نویسم. این نشریه ماهانه تاکنون یک قسمت از این مقالات را به چاپ رسانده و به زودی بخش دوم آن نیز در شماره چهارم «داستان» منتشر خواهد شد. قصد دارم هنگامی که تعداد این مقالات به عدد 10 رسید، آنها را با ویرایش جدید برای چاپ در کتابی با همین عنوان آماده کنم.

وی ادامه داد: من در این کتاب نوشته‌ام که به سادگی نمی‌شود درباره شخصیت‌های تاریخی قضاوت کرد. کسی که این کار را می‌کند، دست کم باید درباره یک واقعه یا یک سلسله از پادشاهان 10 جلد کتاب خوانده باشد تا بتواند درباره رجال و شخصیت‌های آن دوران دست به قضاوت بزند.

حکیمی همچنین گفت: بعضی‌ از نویسندگان به نوشتن رمان‌ها و داستان‌های تاریخی روی آورده‌اند، در حالی که پیش‌نیاز این کار را فراهم نکرده‌اند. آنها با خواندن یک کتاب مشخص درباره یکی از شخصیت‌های تاریخی ضمن محتوای داستانی‌شان داوری می‌کنند.

نویسنده مجموعه هفت جلدی «تاریخ تمدن ایران و جهان» در پایان با بیان اینکه مجموعه داستان‌هایی از زندگانی امیرکبیر به چاپ سی و نهم رسیده است، اظهار داشت: کتابم با عنوان «تاریخ معاصر ایران در دوره قاجار» که در 630 صفحه در سال 88 منتشر شده بود، مورد استقبال واقع شده و به چاپ دوم خواهد رسید.