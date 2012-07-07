به گزارش خبرنگار مهر، محمد کشتی دار جمعه شب درمراسم افتتاحیه یازدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان اظهارداشت: فعالیت‌های ورزش دانشگاهی وزارت علوم در 3 محور ورزش‌های همگانی، آموزشی و قهرمانی انجام می‌ شود.

وی با اشاره به اهداف برگزاری این رقابت ‌ها گفت: تقویت در زمینه دینی، اعتقادی، روحی، اجتماعی، اخلاقی و پرورش مسئولیت پذیری،‌ ارتقا بهره‌وری، افزایش سطح سلامت، شناسایی دانشجویان نخبه ورزشی از مهمترین اهداف برگزاری این رقابت‌ها است.

وی افزود: رقابت های گوناگون تحت عناوین قهرمانی مناطق و کشور مهمترین فرصت برای رقابت، رفاقت و گسترش فرهنگ موددت و دوستی در بین دانشجویان طی دوران تحصیلی است.

وی با بیان اینکه که فعالیت ها و رویدادهای مختلف ورزش دانشجویی رنگ و بویی دیگر پیدا کرده است، تصریح کرد: ورزش در دانشگاه موجب شده تا شور و نشاط در تمامی سطوح دانشگاهها حاکم شود.

مدیرکل تربیت بدنی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری گفت: نگاه اندیشمندانه و عالمانه رهبر معظم انقلاب به امر ورزش جوانان ایران اسلامی در مسیر تحصیل، تهذیب و ورزش رهنمون شده است.

کشتی دار افزود: شما دانشجویان و ورزشکاران در کنار توجه به ورزش در امر تحصیل و پژوهش که رسالت نخست فرهختگان دانشگاهی است توجه به نیازهای بدنی و روحی را نیز یادآور شده اید تا در مسیربتوانید موفقیت های تحصیلی را طی کنید.

وی با بیان اینکه در بزرگترین رویداد فرهنگی ورزشی دانشجویان شاهد توانمندی ها و استعدادهای ناب ورزش دانشجویان هستیم بیان داشت: حضور نخبگان رشته های مختلف ورزشی در این رویداد ملی نشان از تلاش مجدانه شما ورزشکاران، مربیان و مدیران دانشگاهها برای اعتلای ورزش دانشگاهی است لذا زحمات ارزشمند تمامی مدیران، کارشناسان و صاحبنظران عرصه دانشگاهی را پاس می داریم.