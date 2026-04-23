رقابت‌ شرط اصلی حضور دانشجویان در میادین جهانی است

به گزارش خبرنگار مهر، سعید حبیبا ظهر پنجشنبه در مراسم اردوی تیم‌های ملی دانشجویی که در دانشگاه مازندران برگزار شد، از اجرای یک الگوی جدید در انتخاب ورزشکاران خبر داد و گفت: در این شیوه، مسیر رسیدن به تیم ملی برای همه دانشجویان ورزشکار از رقابت‌های رسمی دانشگاهی و استانی عبور می‌کند.

وی با اشاره به تغییر رویکرد نسبت به سال‌های گذشته افزود: در مدل قبلی، برخی ورزشکاران بدون طی فرآیند رقابتی وارد اردوها می‌شدند، اما اکنون تلاش شده عدالت ورزشی تقویت و فرصت برابر برای همه فراهم شود.

رئیس سازمان امور دانشجویان ادامه داد: این سیاست باعث شده دانشجویان با انگیزه بیشتری در مسابقات داخلی شرکت کنند و سطح رقابت در دانشگاه‌ها به شکل محسوسی افزایش یابد.

حبیبا همچنین نقش ورزشکاران دانشجو را فراتر از رقابت‌های ورزشی دانست و اظهار کرد: این افراد نمایندگان فرهنگی کشور هستند و حضور آن‌ها در عرصه‌های بین‌المللی، بازتابی از پویایی جامعه دانشگاهی ایران است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به تداوم فعالیت‌های آموزشی در کشور اشاره کرد و گفت: با وجود شرایط خاص، جریان آموزش عالی متوقف نشده و دانشگاه‌ها همچنان در مسیر علمی و آموزشی فعال هستند.

معاون وزیر علوم در پایان تأکید کرد: انتظار می‌رود خروجی این رویکرد جدید، شکل‌گیری تیم‌هایی آماده‌تر و رقابتی‌تر برای حضور در رویدادهای جهانی باشد.