بیماریهایی که صاحبان حیوانات خانگی را تهدید می کند

دکتر محمد زینلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: آنچه بیشتر سلامت شهروندانی که از حیوانات خانگی نگهداری می کنند، عمدتا بیماریهای انگلی و هاری است که از طریق سگ و گربه منتقل می شود.

وی با تاکید بر مراقبت بهداشتی از حیوانات خانگی، تصریح کرد: این قبیل حیوانات حتما باید تحت نظر دامپزشک بوده و برای آنها پرونده و شناسنامه بهداشتی تهیه شود.

زینلی ادامه داد: نکته مهمتری که باید به آن توجه داشت، این است که حیوانات خانگی به هیچ وجه نباید با سایر حیوانات به خصوص حیوانات ولگرد و بی صاحب در تماس باشند.

کارشناس مسئول مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت اظهارداشت: نگهداری از حیوانات خانگی فوق العاده مهم است و اگر موارد بهداشتی به درستی کنترل شود، هیچ نگرانی از بابت انتقال بیماری به انسان وجود ندارد.