  جامعه
۱۷ تیر ۱۳۹۱، ۱۱:۰۲

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

بیماریهایی که صاحبان حیوانات خانگی را تهدید می کند

کارشناس مسئول مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت، مهمترین بیماریهای قابل انتقال از طریق حیوانات خانگی را بیماریهای انگلی و هاری عنوان کرد.

دکتر محمد زینلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: آنچه بیشتر سلامت شهروندانی که از حیوانات خانگی نگهداری می کنند، عمدتا بیماریهای انگلی و هاری است که از طریق سگ و گربه منتقل می شود.

وی با تاکید بر مراقبت بهداشتی از حیوانات خانگی، تصریح کرد: این قبیل حیوانات حتما باید تحت نظر دامپزشک بوده و برای آنها پرونده و شناسنامه بهداشتی تهیه شود.

زینلی ادامه داد: نکته مهمتری که باید به آن توجه داشت، این است که حیوانات خانگی به هیچ وجه نباید با سایر حیوانات به خصوص حیوانات ولگرد و بی صاحب در تماس باشند.

کارشناس مسئول مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت اظهارداشت: نگهداری از حیوانات خانگی فوق العاده مهم است و اگر موارد بهداشتی به درستی کنترل شود، هیچ نگرانی از بابت انتقال بیماری به انسان وجود ندارد.

کد مطلب 1643580

