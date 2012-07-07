سند راهبردی قرآن و فضای مجازی یک سند ملی است

محمد مهدی بحرالعلوم، معاون ارتباطات و فناوری اطلاعات سازمان دارالقرآن در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن توضیحاتی در مورد چگونگی شکل گیری کارگروه تخصصی تدوین سند راهبردی قرآن و فضای مجازی در مورد چگونگی اجرا و اهداف طرح تصریح کرد: شورای «توسعه فعالیت های قرآنی» که زیرمجموعه شورای عالی انقلاب فرهنگی است از چند کمیسیون تشکیل شده که یکی از آنها کمیسیون «تبلیغ و ترویج» است.

وی تصریح کرد: این کمیسیون به هفت کارگروه تقسیم می شود و یکی از این کارگروه ها به نام «قرآن و فضای مجازی» است و مسئولیت این کارگروه مشخصاً برعهده سازمان دارالقرآن الکریم است. این کارگروه 2 سال قبل تشکیل جلسه داد و 24 برنامه پیشنهاد داد که مصوب شد و یک برنامه بلندمدت هم داشت که عبارت است از «تدوین سند راهبردی قرآن و فضای مجازی».

وی یادآور شد: مهمترین هدف از تدوین "سند راهبردی قرآن و فضای مجازی" این است که کلیه فعالیت های این حوزه را رصد کند یعنی نحوه استفاده از ابزار فضای مجازی برای تبلیغ و ترویج فرهنگ قرآنی را برنامه ریزی بکند و از تمام توانمندی های کشور در این دو حوزه استفاده کند.

معاون ارتباطات و فناوری اطلاعات سازمان دارالقرآن افزود: طبیعی است که این کار نیاز به برنامه ریزی و کار نظری وسیعی دارد. ما برای این کار شورایی تشکیل دادیم. این شورا از اوایل سال شروع به فعالیت کرده و پیش نویس بخشی از این سند را آماده کرده است.

وی تأکید کرد: در مسیر تدوین این سند ما یک نظرسنجی طراحی کرده ایم که برای حدود 300 شخصیت حقیقی و حقوقی قرآنی فرستادیم و امکان ارائه نظر برای همه کارشناسان و علاقمندان بر روی سایت www.telavat.ir فراهم شده است. ما از تمام علاقمندان که در این دو حوزه صاحب نظر هستند، دعوت می کنیم که با ورود به این سامانه نظرات خود را در قالب پرسش نامه هایی که طراحی شده است، اعلام کنند.

وی تصریح کرد: چون این سند قرار است فراگیر باشد و در واقع یک سند ملی قلمداد می شود، ما می خواهیم نظر همه مردم و بویژه کارشناسان در حوزه های مجازی و قرآنی را دریافت کنیم و به نوعی در تدوین این سند همه دخیل باشند. هر کسی که احساس می کند که ایده ای دارد که به جامعیت این کار کمک می کند، ما استقبال می کنیم.

معاون ارتباطات و فناوری اطلاعات سازمان دارالقرآن الکریم در تبیین اهمیت این کار تأکید کرد: هر دو طرف این موضوع در این سند، یعنی «قرآن کریم» و «فضای مجازی» یک سری شباهت هایی دارند. به طور مثال هر دوی این موضوعات «بین المللی» هستند. هر دوی اینها در همه سنین، همه زبان‌ها، قومیت ها و کشورها مخاطب دارند و نمی توان آنها را محدود کرد و هر دو یک سوی زوایای شناخته نشده دارند و بشر به انتهای هیچکدام نرسیده و هنوز خیلی جای کار دارند.

بحرالعلوم در پایان یادآور شد: این باعث می شود که ذهن خیلی باز شده و جریان پیدا کند. پس ما در این موضوع خیلی نیازمند کمک دیگران و کارشناسان هستیم. در همین راستا نیز با خیلی از کارشناسان و افراد متخصص در این دو زمینه مکاتبه داریم.