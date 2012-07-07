آذربایجان غربی و شرقی به مرحله نهایی والیبال قهرمانی جوانان کشور صعود کردند

به گزارش خبرگزاری مهر ، رقابتهای والیبال قهرمانی جوانان کشور منطقه یک در ملکان با حضور تیمهای آذربایجانشرقی ، کردستان ، تیم ملی نوجوانان ، اردبیل ، آذربایجانغربی و گیلان برگزار شد و تیم گیلان سوم شد.

در روز پایانی رقابتها تیم آذربایجانغربی 3 بر صفر از سد گیلان شد و 11 امتیازی شد و تیم آذربایجانشرقی 3 بر صفر تیم اردبیل را شکست داد و 10 امتیازی شد.

مرحله نهایی رقابتهای والیبال قهرمانی جوانان کشور با حضور 8 تیم به احتمال بسیار قوی ارومیه و با ملکان برکزار خواهد شد.



دونده تبریزی رکورد پیاده روی بالای 60 سال کشور را شکست



اکبر افخم دونده تبریزی رکورد پیاده روی بالای 60 سال کشور را در مسابقات دو و پیاده روی بزرگسالان و پیشکسوتان شکست.

رقابتهای دو و پیاده روی بزرگسالان و پیشکسوتان قهرمانی کشور در کرمانشاه برگزار شد و تیم آذربایجانشرقی با حسن افشاری ، جلیل واحدی ، محبوب محسن وند ، ابراهیم محمدی ، جعفر سرخابی ، رضا غفاری ، حیدر پورفرج ، داود فلاحی ، اکبر افخم ، ابولفضل عمراهی و قاسم صباغی در این رقابتها شرکت کرد و اکبر افخم دونده تبریزی در رشته پیاده روی بزرگسالان بالای 60 سال رکورد پیاده روی 5 کیلومتر ایران را شکست و با زمان 27 دقیقه و 37 ثانیه قهرمان کشور و به تیم ملی راه یافت.



آذربایجان شرقی در تنیس از سد خراسان شمالی گذشت



روز نخست مسابقات تنیس قهرمانی نونهالان و نوجوانان کشور با برگزاری 11 دیدار در ورزشگاه شهید حیدریان قم پیگیری شد و تیم آذربایجان شرقی 3 بر صفر از سد خراسان شمالی گذشت.

مسابقات تنیس قهرمانی نونهالان و نوجوانان کشوردر رده سنی 12و 14 سال پسران با شرکت 23 تیم از استان های مختلف کشور در مجموعه ورزشی شهید حیدریان قم به مدت یک هفته برگزار می شود.

در مسابقات گروه اول تیم فارس سه بر صفر کرمان را شکست داد و آذربایجان شرقی نیز با همین نتیجه خراسان شمالی را مغلوب کرد.

در دیگر دیدار گروه اول نیز تیم زنجان با نتیجه دو بر یک کرمان را شکست داد.

درمسابقات گروه دوم تیم تهران با نتیجه سه بر صفر گیلان را شکست داد و گلستان نیز با نتیجه مشابه سه بر صفر بر ایلام غلبه کرد ، همچنین خوزستان دو بر یک چهارمحال بختیاری را شکست داد.

در گروه سوم نیز قم الف مقابل بوشهرسه بر صفر پیروز شد و البرز با حساب دو بر یک اصفهان را شکست داد ، ضمن این که مازندران با نتیجه سه بر صفر مغلوب تیم تنیس توابع تهران شد.

در گروه چهارم مسابقات تنیس قهرمانی رده های سنی نونهالان و نوجوانان کشور آذربایجان غربی با نتیجه دو بر یک خراسان جنوبی را شکست داد و تیم قم ب مقابل قزوین دو بر یک پیروز شد.