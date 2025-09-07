صادق معنوی ظهر در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: مسابقات والیبال پسران زیر ۱۷ سال کشور از ۱۲ شهریورماه به میزبانی شیراز آغاز شده و همچنان ادامه دارد.
وی افزود: تیم والیبال پسران خراسان شمالی در گروه D این رقابتها با تیمهای مرکزی، اصفهان، کردستان و گیلان همگروه بود.
رئیس هیئت والیبال خراسان شمالی گفت: در جریان دیدارهای مرحله گروهی، تیم استان در بازی نخست برابر اصفهان شکست خورد، اما در ادامه با نمایشی قدرتمند موفق شد تیم مرکزی را شکست دهد، بار دیگر از سد تیم مرکزی عبور کند و در دیدار سوم با غلبه بر کردستان، مجوز حضور در مرحله یکهشتم نهایی و جمع ۱۶ تیم برتر کشور را کسب کند.
معنوی بیان کرد: هدایت تیم والیبال خراسان شمالی بر عهده رمضانعلی جلالی و سرپرستی آن با علیرضا رحمانی است.
نظر شما