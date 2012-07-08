مشکلات قاریان قرآن کشور باید مرتفع شود

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم مقدمی شامگاه شنبه در مراسم تقدیرش به علت کسب رتبه نخست بیست و نهمین دوره رقابتهای قرآن کریم در بخش قرائت اظهار کرد: تجلیل از خادمان قرآن کریم از جمله مصادیق عشق ورزی به قرآن کریم در کشور است.

وی افزود: افتخاری که امروز نصیب من شده متعلق به همه مردم خوزستان زیرا آنها با دعای خیرشان همیشه بدرقه راهم بوده اند.



مقدمی تصریح کرد: خوزستان این خطه سرخ ایران، همیشه و در مقاطع مختلف لیاقت و توانمندی خود را در عرصه های متفاوت به مردم ایران و جهان نشان داده و امروز من خوشحالم که پرچم کامیابی این استان در بخش قرآنی را به دست گرفته ام.



این قاری بین المللی قرآن کریم تاکید کرد: ادامه افتخار آفرینی من در عرصه های قرآنی محقق نمی شود مگر با ادامه حمایت های مسئولان استان از من که این امر در نهایت باعث اعتلای فرهنگی قرآنی در استان می شود.



مقدمی تصریح کرد: باید نگاه و اهتمامی جدی تر برای حل مشکلات قاریان قرآن کریم شود زیرا آنها باید فارغ از مشکلات معیشتی و اشتغال به فکر افزایش دانش و داشته های خود در بخش قرآن باشند.



وی در بخشی از سخنانش تصریح کرد: من در مسابقات مختلفی در ایران و جهان شرکت کرده ام و با تمامی ظرفیتها و استعدادهای قرآنی آشنا هستم ولی به جرات می توانم بگویم که استعدادی که در استان خوزستان و شهر اهواز به خصوص در مناطق محروم وجود دارد در هیچ جای جهان وجود ندارد ولی این استعدادها به شناسایی و کشف شدن نیاز دارند که انتظار دارم مسئولان استان در راستای توسعه فعالیتهای قرآن و برگزاری کلاسهای آموزشی و مسابقات به خصوص در مناطق محروم اهتمام بیشتری به خرج دهند.



در پایان این مراسم هدایا و لوح های تقدیری از سوی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی کشور، استاندار خوزستان و سایر مسئولان استان به منظور تجلیل از افتخار آفرینی قاسم مقدمی به این قاری 27 ساله اهدا شد.



قاسم مقدمی که تیرماه امسال در بیست و نهمین دوره رقابت های بین المللی قرآن کریم در مشهد مقدس به عنوان نخست دست یافت کارمند سازمان تبلیغات اسلامی و مسئول دارالقرآن استان خوزستان است.