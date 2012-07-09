دانش آموزان هنرستانهای فنی و حرفه ای باید کارآمد تربیت شوند

به گزارش خبرنگار مهر، امیر خجسته ظهر دوشنبه در آیین پایانی جشنواره هنری هنرستان های کشور افزود: دانش آموزان باید در این هنرستان ها مهارت لازم را برای کسب شغل فراگیرند تا در اشتغال کشور اثر گذار باشند.

خجسته با اشاره به اینکه تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی با توسعه هنرستان های فنی و حرفه ای محقق می شود، گفت: همدان با مشکل اشتغال روبروست و باید زمینه را برای رفع بیکاری در استان همدان مهیا کرد.

وی با تاکید بر اینکه جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی یکی از راهکارهای ایجاد اشتغال در همدان است، افزود: در تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی نیازهای کشور را خود مردم تولید می کنند.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برای تحقق بیانات مقام معظم رهبری واردات کالا و اجناس خارجی باید ممنوع شود، گفت: باید صادرات کالا در استان همدان تقویت شود.

نماینده دیگر مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: هنرستانهای فنی و حرفه ای باید زیرساخت های فکری لازم را برای ارتقا و ایجاد دانشکده های فنی فراهم کنند.

ابراهیم کارخانه ای با تاکید بر اینکه در نقشه جامع علمی کشور توجه به تقویت نیروهای کارآمد مورد توجه است، گفت: برگزاری جشنواره هنری در سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی در شکوفایی استعدادهای دانش آموزان موثر است.

کارخانه ای اضافه کرد: برای شتاب چرخ توسعه باید از مسیر آموزش های فنی و حرفه ای عبور کرد و برنامه ریزی هدفمند داشت.