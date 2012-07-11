مجله مهر: هیئت محبان العباس (ع) که بیشتر در محله خیابان ایران و میدان شهدا جلساتش برگزار می شود، یکی ازهیئت های قدیمی تهران است که در سال 1345 توسط مرحوم حاج جواد حاج حسن که فردی مومن و صالح بود،تاسیس شد و افرادی همچون شهید حجت الاسلام غفاری و حاج ماشاالله عابدی و جمعی از دیگر متدینین، این هیئت را تاکنون حفظ کرده اند .
حجت الاسلام و المسلمین جاودان سخنران هیئت هستند و حاج ماشاالله عابدی هم با نفس گرم خود مردم را به فیض می رساند . هیئت محبان العباس (ع) به غیر از مناستهای مذهبی ، به طور مرتب هر شب جمعه بعد از نماز مغرب و عشاء برنامه دارد. برنامه هفتگی هیئت به صورت گردشی است که هر هفته در منازل اعضاء برگزار می شود . به طور میانگین در جلسات هفتگی حدود 200 نفر شرکت می کنند . گفتنی است هیئت محبان العباس (ع) با توجه به منویات رهبر انقلاب ، هنوز روش ومنش سنتی خود را حفظ کرده است .
آدرس و زمان برگزاری برخی از هیئت های تهران به شرح زیر است :
|
روز
|
ساعت
|
سخنران و مداح
|
آدرس
|
شنبه
|
بعد از نمازمغرب و عشاء
|
حاج حسین سیب سرخی
|
خیابان پیروزی – نبش خیابان کریم شاهیان – هیئت روضه العباس(ع)
|
یکشنبه
|
بعد از نماز مغرب و عشاء
|
مهدی ارضی
|
خیابان ولیعصر(عج)- بالاتر مهدیه تهران- خیابان شهید بشیری(پل امیربهادر) حسینیه هیئت مهدی جان
|
سه شنبه
|
ساعت 6 صبح
|
حاج منصور ارضی
|
خیابان سعدی – پارکینگ سعدی
|
چهارشنبه
|
بعد از نماز مغرب و عشاء
|
جواد مقدم
|
چهارراه مخبر الدوله - به سمت میدان بهارستان - کوچه مظفری - حسینیه آقا سید هاشم – هیئت بین الحرمین
|
پنج شنبه
|
بعد از نماز صبح
|
حاج سعید حدادیان
و حاج احمد نیکبختیان
|
خیابان آزادی – بعد از یادگار امام– مهدیه امام حسن مجتبی (ع)
|
پنج شنبه
|
بعد از نماز مغرب و عشاء
|
حاج ماشالله عابدی
|
افسریه - بین ۱۵ متری اول و دوم - منزل شهید جلیلی
هیئت محبان العباس(ع)
|
پنج شنبه
|
بعد از نماز مغرب و عشاء
|
حاج علی قربانی
|
میدان قیام - بلوار قیام - روبروی مسجد حوری (مناجات شعبانیه)
هیئت عشاق الحسین(ع)
|
پنج شنبه
|
بعد از نماز مغرب و عشاء
|
حجت الاسلام و المسلیمن پناهیان
و میثم مطیعی
|
خیابان ولیعصر(عج) – پایین تر از میدان منیریه – خیابان فرهنگ
حسینیه شهدای گمنام
|
پنج شنبه
|
بعد از نمازمغرب و عشاء
|
حاج محمد رضا طاهری
|
خیابان ایران– کوچه کبریت چی– حسینیه رنگی ها
هیئت مکتب الزهرا(س)
|
پنج شنبه
|
بعد از نمازمغرب و عشاء
|
توسط مادحین اهل بیت (ع)
|
خیابان امیرکبیر – نرسیده به چهارراه سرچشمه – حسینیه بنی فاطمه
|
جمعه
|
ساعت 2 بامداد
|
حاج منصور ارضی(دعای کمیل)
|
شهرری – حرم حضرت عبدالعظیم حسنی
|
جمعه
|
6 صبح
|
توسط مادحین اهل بیت (ع)
|
خیابان جمهوری- بعد از چهارراه مخبر الدوله –
حسینیه دلریش
|
جمعه
|
ساعت 6 صبح
|
توسط مادحین اهل بیت (ع)
|
خیابان ری – سه راه امین حضور – کوچه شهید توکلی – هیئت پیر عطا
|
جمعه
|
ساعت ۷ صبح
|
حجت الاسلام والمسلمین علوی تهرانی و حاج حسن خلج
|
خیابان وحدت اسلامی - روبروی پارک شهر- کوچه زهره کرمانی
حسینیه جلوه
|
جمعه
|
سه ساعت مانده به اذان مغرب
|
حاج حسین مردانی
|
اتوبان آهنگ - جنب پارک بسیج – هیئت قتلگاه
|
جمعه
|
دوساعت مانده به اذان مغرب
|
حاج مهدی سماواتی(زیارت آل یاسین)
|
خیابان 17 شهریور- قبل از پل آهنگ – خ کیامنش – خ خدامی
منزل حاج غلام سماواتی
|
جمعه
|
بعد از نماز مغرب و عشاء
|
نریمان پناهی
|
خیابان قزوین ـ بین گمرگ و سه راه آذری ـ پل امامزاده معصوم - امامزاه علی بن حمزه (ع) - هیئت مکتب الحسین(ع)
|
جمعه
|
بعد از نماز مغرب و عشاء
|
عبدالرضا هلالی
|
میدان خراسان – خیابان پور مهدی – حسینیه موسی بن جعفر(ع)
هیئت الرضا(ع)
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