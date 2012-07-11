مجله مهر: هیئت محبان العباس (ع) که بیشتر در محله خیابان ایران و میدان شهدا جلساتش برگزار می شود، یکی ازهیئت های قدیمی تهران است که در سال 1345 توسط مرحوم حاج جواد حاج حسن که فردی مومن و صالح بود،تاسیس شد و افرادی همچون شهید حجت الاسلام غفاری و حاج ماشاالله عابدی و جمعی از دیگر متدینین، این هیئت را تاکنون حفظ کرده اند .

حجت الاسلام و المسلمین جاودان سخنران هیئت هستند و حاج ماشاالله عابدی هم با نفس گرم خود مردم را به فیض می رساند . هیئت محبان العباس (ع) به غیر از مناستهای مذهبی ، به طور مرتب هر شب جمعه بعد از نماز مغرب و عشاء برنامه دارد. برنامه هفتگی هیئت به صورت گردشی است که هر هفته در منازل اعضاء برگزار می شود . به طور میانگین در جلسات هفتگی حدود 200 نفر شرکت می کنند . گفتنی است هیئت محبان العباس (ع) با توجه به منویات رهبر انقلاب ، هنوز روش ومنش سنتی خود را حفظ کرده است .

آدرس و زمان برگزاری برخی از هیئت های تهران به شرح زیر است :