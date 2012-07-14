عدم افزایش نرخ کرایه غیرمنطقی است/ نظارت بر نرخ کرایه تاکسی در کرمان

محمد منصوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: علیرغم افزایش قیمت محصولات یدکی ماشین و دیگر مایحتاج زندگی نرخ تاکسی های شهری کرمان هیچ تغییری نکرده است.

وی بیان داشت: وقتی برخی اقلام خودرو با افزایش قیمت 50 تا 100 درصدی مواجه شده است چگونه می توان انتظار داشت نرخ تاکسی های درون شهری ثابت بماند.

منصوری اظهار داشت: وقتی در برابر افزایش نرخ تاکسی ها مقاومت می کنیم و رسما این افزایش نرخ را اعلام نمی کنیم یعنی به راننده های تاکسی زور می گوییم.

وی ادامه داد: از ابتدای سال عملا جلوی افزایش نرخ تاکسی گرفته شده است ولی برخی از رانندگان 50 تومان به نرخ تاکسی افزوده اند و تاکسی رانی با برخی از این افراد برخورد کرده و خودروهای آنان را متوقف کرده است.

منصوری گفت: به ما اعلام کرده اند تا اجرایی شدن فاز دوم هدفمندی یارانه ها نباید هیچ افزایش نرخی داشته باشیم ولی شخصا به عنوان متولی تاکسی های شهری کرمان نگران زندگی این قشرهستم.

مدیرعامل تاکسی رانی کرمان گفت: اکیپ بازرسی سازمان تاکسی رانی و تعزیرات حکومتی روزانه در حال گشت زنی و برخورد با تاکسی های متخلف هستند.