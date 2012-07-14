قضاوت دو داور ایرانی در مسابقات فوتبال نوجوانان آسیا/ عنایت ناظر شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، کمیته داوران کنفدراسیون فوتبال آسیا اسامی داوران حاضر در مرحله نهایی مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا را اعلام کرد که در این میان یک داور و یک کمک داور ایرانی به همراه یک ناظر داوری ایرانی در آن دیده می‌شود.

برپایه این گزارش مسعود عنایت از ایران به عنوان ناظر داوری، یدالله جهانبازی به عنوان داور وسط و رضا سخندان به عنوان کمک داور در این مسابقات حضور خواهند داشت. ناظران بازی این رقابتها از کشورهای چین، ویتنام، قطر و ژاپن هستند و ناظران داوری از کشورهای ایران، عربستان، کره‌جنوبی و سنگاپور انتخاب شده اند.

کشورهای استرالیا، بحرین، چین، ایران، ژاپن، اردن، کره جنوبی، کویت، قرقیزستان، قطر، تایلند و ازبکستان هر کدام یک داور در این مسابقات دارند و از کشورهای استرالیا، بحرین، چین، چین تایپه، ایران، ژاپن، اردن، کره جنوبی، کویت، قرقیزستان، مالزی، قطر، سنگاپور، تایلند، امارات و ازبکستان یک کمک داور برای قضاوت در این مسابقات انتخاب شده‌اند.

مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا از اول تا پانزدهم مهرماه سال جاری در دو ورزشگاه دستگردی و اکباتان تهران برگزار می‌شود که تیم ایران در گروه A به مصاف تیم‌های لائوس، کویت و یمن می‌رود.