به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپاه نیوز، سردار سرتیپ پاسدار علی فدوی فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در همایش فرماندهان و مسوولان نیروی دریایی سپاه که همزمان با افتتاح مرکز تداوم و آموزش این نیرو در مشهد مقدس برگزار شد، تکلیف‌مداری را شاخص و معرف نیروی دریایی سپاه عنوان و تصریح کرد: این نیرو به منظور انجام ماموریت‌های محوله خود فراتر از وظیفه و با بالا بردن استطاعت به آن می‌پردازد.

سردار فدوی اظهار داشت: نیروی دریایی سپاه این افتخار را دارد که در سال 65 به محض فهم اراده رهبر کبیر انقلاب بدون کوچک‌ترین مکثی برای انجام عملیات مقابله به مثل با دشمن بعثی و قدرتهای فرامنطقه‌ای به خلیج فارس رفت و پس از دوران دفاع مقدس نیز به محض دریافت تکلیف مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا مبنی بر انتقال و استقرار نیروی دریایی سپاه در بندرعباس و سواحل خلیج فارس پای کار آمد و خواسته معظم‌له را عملیاتی کرد.

وی انتقال نیروی دریایی سپاه به بندرعباس را نشانه تکلیف‌مداری و لایت‌پذیری این نیرو دانست و تاکید کرد: ما فرزندان روح الله و سرباز سید علی هستیم و خود را تابع محض ولایت مطلقه فقیه می‌دانیم.

بنابراین گزارش، هجدهمین نشست سالیانه فرماندهان و مسئولان نیروی دریایی سپاه از صبح امروز با حضور دریادار علی فدوی فرمانده این نیرو و حجت‌الاسلام والمسلمین علی سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه در شهر مشهد برگزار شد.

در این همایش سه روزه برخی فرماندهان و مسئولان عالیرتبه سپاه پاسداران به ایراد سخنرانی پرداخته و اهم موضوعات و برنامه های مربوط به نیروی دریایی سپاه مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.



