طوفان خورشیدی به شدیدترین حالت رسید/ ارسال موج ذرات تغییریافته به زمین

به گزارش خبرگزاری مهر، خورشید طوفان بزرگ دیگری را روز پنجشنبه 12 ژوئیه (22 تیرماه) پشت سر گذاشت، طوفانی که ظرف کمتر از یک هفته دومین طوفان بزرگ ستاره ما تلقی می شود.

این طوفان خورشیدی در ساعت 16:52 دقیقه به عنوان یک طوفان کلاس X که قدرتمندترین نوع طوفانهای خورشید است، رخ داد.

مقامات ناسا طی اعلام کردند: این طوفان از منطقه فعال 1520 شکل گرفته است.

این منطقه فعال 1520 یک لکه بزرگ خورشیدی است که درحال حاضر رو به زمین قرار دارد.

لکه خورشیدی ناحیه‌ای بر روی سطح خورشید (فوتوسفر) است که به وسیله فعالیت‌های شدید مغناطیسی بوجود می‌آید که مانع از انتقال گرما می‌شوند، این ناحیه‌ها به علت کاهش درجه حرارت سطح به وجود می‌آیند. آن‌ها می‌توانند بدون کمک تلسکوپ از روی زمین نیز دیده شوند. اگرچه این ناحیه‌ها درجه حرارتی در حدود 3 هزار تا 4 هزار و 500 کلوین دارند، تضاد دمای این ناحیه با مواد پیرامون در حدود 5 هزار و 800 کلوین به آن‌ها اجازه می‌دهد تا به وضوح به عنوان لکه‌های سیاه دیده بشوند.

براساس اعلام ناسا و مرکز پیش بینی وضعیت هوایی فضا که توسط سازمان ملی اتمسفری و اقیانوسی آمریکا اداره می شوند این طوفان به عنوان یک طوفان کلاس X1.4 طبقه بندی می شوند و از طوفانهای X1.1 که روز 6 ژوئیه (16 تیر) رخ داد از AR 1515 رخ داد قوی تر است.

این طوفان جدید ترین طوفان خورشیدی تابستان است که تاکنون رخ داده است.

از آنجا که فوران این طوفان خورشیدی رو به زمین است، ممکن است موجی ذرات تغییر یافته را به سمت سیاره ما ارسال کند که موجب تغییرات فاحشی در ظاهر شفق شمالی می شود.

قطع امواج رادیویی برای سیستمهای ارتباطی دارای فرکانس بالا از جمله تبعاتی است که این طوفانهای خورشیدی می تواند برای زمین داشته باشد.

طوفانهای خورشیدی کلاس X قویترین نوع طوفانهایی هستند که در خورشید رخ می دهد وقتی این طوفانها به سمت زمین باشند می توانند ماهواره ها و فضانوردان در فضا را به خطر بیاندازند که این امر با ایجاد اختلال در سیگنالهای ارتباطی و ناوبری رخ می دهد همچنین این طوفانها می تواند به سیستم زیرساختی قدرت را در زمین صدمه ایجاد کند.

خورشید درحال حاضر در میانه یک فاز فعال از چرخه 11 ساله شرایط جوی خورشیدی است. چرخه کنونی که چرخه خورشیدی 24 نام دارد انتظار می رود در سال 2013 به اوج خود برسد.

دانشمندان قدرت انفجارهای خورشیدی را برحسب کلاس های انرژی با سه حرفC، M وX اندازه گیری می کنند.

کلاس X این انفجارها دارای بیشترین قدرت هستند. انفجارهای متوسط با کلاس M مشخص می شوند و کلاس C آن دسته از انفجارهایی هستند که کمترین تأثیر را بر زمین دارد.