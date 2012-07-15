بگوییم؛ کلانشهر اراک / داغ کمبودها بر پیشانی پایتخت صنعتی کشور

به گزارش خبرنگار مهر، بالاخره بعد از بیش از دو سال انتظار اراک در جرگه کلانشهرهای کشور قرار گرفت تا باتواند با دریافت اعتبارات بیشتر بر زخم های خویش مرهم گذارد.

از میان بیش از یک هزار شهر کشور حدود 12 شهر جزو کلانشهرهای کشور هستند و اراک بعد از گذر مراحل قانونی کلانشهر شد.

رسیدن به 500 هزار جمعیت، دلیل کلانشهر شدن

ویژگی این شهرها و جمعیت و وسعت بیشتر نسبت به سایرشهرهاست. در تعریفی علمی کلانشهر که با عنوان مادرشهر یا متروپولیس هم شناخته می‌شود. این عنوان ها در مورد شهرهای بزرگ و پرجمعیت به‌کار می‌رود. یک کلان‌شهر معمولاً از یک شهر مرکزی و تعدادی شهر اقماری تشکیل شده‌است.

کلان‌شهرها معمولاً از اهمیت سیاسی، اقتصادی، بازرگانی و فرهنگی زیادی برخوردارند و از مراکز مهم اقتصادی و تجاری هر کشور به‌حساب می‌آیند. همچنین کلان‌شهرها، دارای امکانات ورزشی، فرهنگی، آموزشی و گردشگری زیادی هستند و به‌همین علت، پذیرای مسافران دیگر شهرها و کشورها هستند.

البته استاندارد جهانی برای اینکه منطقه ای کلانشهر محسوب شود داشتن جمعیت بالای هشت میلیون نفر است که در کنار بسیاری از امکانات یک شهر را به مادر سایر شهرها تبدیل می سازد در ایران نیز تا قبل از مصوبه دولت در مورد مرز جمعیتی کلانشهر، این مسئله برای اراک قابل طرح نبود ولی با اصلاح این مرز جمعیتی و تقلیل آن از یک میلیون به 500 هزار نفر اراک نیز واجد شرایط کلانشهری شد.

زین پس بگوییم ؛ کلانشهر اراک

استاندار استان مرکزی پس از معاون عمرانی اش دومین نفری بود که خبر کلانشهر شدن اراک را در سفر سه روز پیش وزیر راه وشهر سازی به اراک اعلام کرد.

علی اکبرشعبانی فرد با بیان اینکه، کلانشهر شدن اراک در آخرین جلسه در شورای عالی شهرسازی، در هفته گذشته به تصویب رسیده افزود: با این کار مردم شهر اراک از مزیت‌ها و اعتبارات کلان شهرها استفاده خواهند کرد و می‌توانیم در تمام عرصه‌های مختلف از این تصمیم استفاده کنیم.

معاون عمرانی استاندار مرکزی نیز گفت: در اجرای بند پنج ماده چهار قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده 42 آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه عمرانی محلی، ناحیه ای و منطقه ای تصویب شده است.

چهار هزار هکتار وسعت کلانشهر اراک

هوشنگ بازوند افزود: در نشست اخیر شورای عالی شهرسازی و معماری کشور با کلیات کلان شهر شدن اراک موافقت شده و ارزیابی جزئیات آن نظیر الحاق شهرهای سنجان و کرهرود به اراک به کمیته ای مرکب از نمایندگان سازمان محیط زیست، وزارتخانه های کشور، دفاع، راه و شهرسازی و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری محول شده است.

معاون عمرانی استانداری استان مرکزی افزود: کمیته مذکور موظف به بازدید و ارزیابی تخصصی در این خصوص شده و در چند روز آینده تصمیمات کمیته منتخب به عنوان نظر قطعی شورای عالی شهرسازی و معماری ابلاغ خواهد شد.

بازوند با بیان اینکه، کلانشهر شدن اراک و الحاق نقاط جمعیتی کرهرود و سنجان به اراک در سفر سوم هیات دولت به استان مرکزی مصوب شده بود، گفت: وسعت اراک هم اکنون حدود چهار هزار هکتار و جمعیت آن نزدیک به 500 هزار نفر است و با کلانشهر شدن یک هزار هکتار به وسعت آن اضافه می شود.

داغ کمبودها بر پیشانی پایتخت صنعتی کشور

در ورودی اراک تابلویی بزرگ با عنوان، خوشامدگویی به مسافران برای سفر به پایتخت صنعتی کشور، رخ نمایی می کند تابلویی که در برخی نقاط اراک عینیت یافته و در برخی مناطق نقض شده است.

اراک به عنوان مرکز استان مرکزی در سال 1357 به تصویب رسید، اما به دلیل تقارن با رویدادهای مهم کشوری و از سویی با حضور گسترده مهاجران از شهرهای مختلف نتوانست به موقع اعتبارات مرکز استان شدن را جذب کند و پس از پایان جنگ تحمیلی بود که نشانه های توجه به اراک نمود پیدا کرد.

خدمات رسانی درشهر اراک به دلیل صنعتی و دانشگاهی بودن به اندازه شهرهای بزرگ کشور است، اما اعتبارات آن کافی نبوده است و اکنون این شهر با توسعه نیافتگی در بخش هایی روبروست که از آن جمله می توان به محله هایی چون فوتبال، چشمه موشک و باغ خلج اشاره کرد.

از سوی دیگر سالهاست که اراک جزو هشت شهر آلوده کشور به لحاظ آب و هوایی است اما به دلیل اینکه جزو کلانشهرهای کشور نبوده است نتوانسته از اعتباراتی چون، کاهش آلودگی هوا و توسعه حل و نقل عمومی استفاده کند.

مهار آلایندگی در کلانشهر اراک مورد توجه صنایع قرار گیرد



فرماندار اراک گفت: استقرار هوای پاک در کلانشهر اراک نیازمند همکاری مردم، مسئولان و صنایع است و مهار آلایندگی باید در برنامه صنایع قرار گیرد.

مسلم پورقاسمیان افزود: کلانشهر اراک از آلودگی هوا رنج می برد و اصلاح این امر در گروی همکاری و مساعدت همگانی است. وی با اشاره به اینکه آلودگی هوا یکی از عوامل مهم به خطر افتادن سلامت مردم است، گفت: آلاینده های هوای اراک خوردوها و صنایع هستند و ارتقای سطح هوای پاک در این کلانشهر با استفاده از خودروهای عمومی از سوی مردم و پاک شدن صنعت شهر میسر است.

پورقاسمیان با اشاره به اینکه اراک شهری صنعتی و دارنده مهمترین صنایع مادر کشور است گفت: همزمان با ارائه خدمات صنعتی باید به شرایط زندگی مردم نیز توجه کنیم.

مترو یا مونوریل، مسئله توسعه است



توسعه حمل و نقل عمومی از جمله مترو و مونوریل با وجود آلودگی شدید هوا در صورتی در شهرها اجرا می شود که این شهر کلانشهر باشد و با کلانشهر شدن اراک، این انتظار وجود دارد مسئولان پیگیر موضوع باشند.

استفاده از اعتبارات سایر بخش های حمل و نقل مانند اتوبوس از دیگر مزیت های کلانشهر شدن است که باید محقق شود.

کرهرود، باغ شهر می ماند و سنجان توسعه پیدا می کند یکی از دغدغه های کرهرودی ها از بین رفتن فضای سبز منطقه بود که استاندار استان مرکزی به مدیران تاکید کرد برنامه برای این شهر با حفظ باغ شهری منطقه است. در چند سالی که کرهرود به شهر تبدیل شد به دلیل مساعد بودن آب و هوایش با هجوم فرصت طلبان برای خرید املاک و باغ های این شهر روبرو شد به طوری که در اندک زمان با افزایش قیمت زمین خانه های نوساز و ویلایی از این شهر سر برآورد و در همان مقطع نگرانی هایی ایجاد کرد. ادامه این روند که می توانست کرهرود را به سمت آلونک سازی پیش ببرد با تدبیر مدیران و شهردار شهر کند شد. با خبر پیوستن این شهر به اراک این موضوع دوباره جان گرفت به طوری که استاندار استان مرکزی در این باره گفت: ویژگی کرهرود در باغ شهر بودن باید حفظ شود و برنامه ریزی ها از هم اکنون باید به گونه ای باش که آسیبی به این شهر و باغ های چندین ساله آن وارد نشود. شعبانی فرد در ادامه با اشاره به اینکه شهرسنجان در در مسیر تردد شهرهای جنوبی استان و استان های اطراف است توسعه راه های این شهر را ضروری خواند و افزود: تبعات مثبت هر اقدام عمرانی در این منطقه می تواند تا استان های دیگر ادامه می یابد. وی با اشاره به اینکه مشاغل مزاحم در سطح شهرها جمع آوری و به صورت متمرکز به چند نقطه ارتقا می یابند، تصریح کرد: این دو شهر در ورودی اراک هستند و اقدامات عمرانی در این دو منطقه به نفع اراک و در راستای حفظ آبروی استان است. مردم کلانشهر اراک: توسعه رهاورد کلانشهر شدن باشد