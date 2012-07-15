  1. بین الملل
۲۵ تیر ۱۳۹۱، ۱۲:۲۳

به توصیه آمریکا برگزار می شود؛

نشست فوق العاده اتحادیه عرب برای بررسی طرح سازش عربی

نشست فوق العاده اتحادیه عرب برای بررسی طرح سازش عربی

اتحادیه عرب که همچنان به خصومت ورزی علیه سوریه ادامه می دهد، این بار به توصیه آمریکا، 22 جولای (اول مرداد) برای بررسی طرح سازش عربی در دوحه پایتخت قطر نشست فوق العاده برگزار خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، "احمد بن حلی" معاون دبیرکل اتحادیه عرب اظهار داشت این اتحادیه 22 جولای (اول مرداد) با هدف بررسی طرح صلح عربی نشست فوق العاده ای را در دوحه برگزار خواهد کرد.

این نشست که در سطح وزیران امور خارجه کشورهای عربی است به درخواست ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین برگزار خواهد شد.

ابومازن در این نشست شرح کاملی از اوضاع فلسطین ارائه خواهد کرد و اقدامات لازم برای مقابله با چالشهای فرا روی تشکیلات خودگردان فلسطین از جمله بحران مالی و توسعه شهرکها در اراضی اشغالی فلسطین مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

کد مطلب 1650275

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