  1. حوزه و دانشگاه
۲۵ تیر ۱۳۹۱، ۱۵:۱۵

نتایج کنکور کارشناسی ناپیوسته پودمانی علمی کاربردی اعلام شد

نتایج کنکور کارشناسی ناپیوسته پودمانی علمی کاربردی اعلام شد

متقاضیان شرکت در دوره های کارشناسی ناپیوسته دانشگاه جامع علمی کاربردی از امروز می توانند نتایج نهایی خود را در سامانه سازمان سنجش مشاهده کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، فهرست اسامی معرفی شدگان چند برابر ظرفیت کدرشته محل‌های نیمه‌متمرکز آزمون دوره‌های مهندسی فناوری ارشد دانشگاه جامع علمی ‌کاربردی از امروز در سامانه اینترنتی سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org قابل مشاهده است.

بر اساس ضوابط مربوط به گزینش رشته‌های نیمه‌متمرکز لازم است داوطلبان جهت شرکت در مصاحبه حضوری در یکی از روزهای تعیین شده با در دست داشتن مدارک به محل پذیرفته شده مراجعه کنند و عدم مراجعه داوطلبان در روزهای تعیین شده برای انجام مصاحبه به منزله انصراف قطعی از گزینش در رشته ذیربط تلقی خواهد شد.

کد مطلب 1650357

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