به گزارش خبرنگار مهر، رضا جمشیدی ظهر یکشنبه در مجمع انتخابات هیئت والیبال استان بوشهر با اشاره به فراز و نشیبهای فراوان والیبال استان بوشهر، اظهار داشت: صعود نماینده استان به لیگ یک والیبال در سال گذشته و همچنین صعود تیم امید به رقابتهای لیگ یک بیانگر روند رو به جلوی والیبال استان بوشهر است.
وی به قرار گرفتن چند سالن ورزشی استان بوشهر به عنوان خانه والیبال در اختیار هیئتهای والیبال استان اشاره کرد و افزود: توجه به ردههای پایه والیبال یکی از اهداف ما در این گروههای سنی است که امیدواریم با این هدفگذاری شاهد شکوفایی والیبال در استان باشیم.
مدیرکل ورزش و جوانان استان بوشهر با اشاره به مصوبه احداث 9 مجموعه ورزشی ساحلی در استان بوشهر اشاره کرد و افزود: این طرح یکی از مصوبات سفر سوم هیئت دولت به استان بوشهر است که در هیچ استانی شاهد چنین اتفاقی نیستیم.
وی زمینهای ورزشی ساحلی گناوه را از بهترین زمینهای ساحلی کشور دانست و گفت: رشد بسیار خوبی را در عرصه ورزش های ساحلی در شهرستان گناوه شاهد هستیم که امیدواریم با افزایش زمین های والیبال ساحلی در استان بوشهر شاهد پیشرفت این رشته ورزشی در استان باشیم.
جمشیدی به پیشرفت چشمگیر والیبال در سطح ملی اشاره کرد و افزود: والیبال ایران در عرصههای داخلی و بینالمللی پیشرفت بسیار زیادی داشته است که باید از این رشته ورزشی به عنوان الگویی برای همه رشتههای ورزشی استفاده شود.
وی با ابراز خرسندی از افزایش تعداد ورزشکاران بوشهری در رقابت های المپیک و پارالمپیک تصریح کرد: با اضافه شدن عبدالرضا کریمیزاده به تیم فوتبال هفت نفره ایران، شاهد حضور پنج نماینده از استان بوشهر در مسابقات المپیک و پارالمپیک هستیم.
مدیرکل ورزش و جوانان استان بوشهر به بودجه ورزی استان بوشهر اشاره کرد و بیان داشت: 100 درصد سهمیه امور فرهنگی و ورزشی به استان بوشهر تزریق شده است.
با انتخاب مجمع انتخابات هیئت والیبال استان بوشهر بهنام ابولی با کسب 18 رای به مدت چهار سال بهعنوان رئیس هیئت والیبال استان بوشهر انتخاب شد.
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