وضعیت پالایشگاه آناهیتا نشانه ضعف مسئولین استان است/خائنین محاکمه شوند

به گزارش خبرنگار مهر، نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی ظهر امروز در سالن سرای سالمندان مهرگان بهزیستی کرمانشاه در پاسخ به خبرنگار مهر در خصوص برنامه های در دست اقدام طی 4 سال نمایندگی گفت: یکی از مهمترین برنامه های در دست اقدام و مد نظر من، ریشه کن کردن بیکاری و پیگیری پروژه آناهیتا به عنوان یکی از مهمترین پروژه های استان است.

عبدالرضا مصری افزود: هدف من از پیگیری پروژه آناهیتا رفع مشکل بیکاری جوانان و ریشه کن کردن آن است چرا که پروژه ای با این وسعت و عظمت می تواند به میزان زیادی بحث بیکاری استان را تحت تاثیر قرار داده و جوانان ما را دارای شغل کند.

وی در پاسخ به این مسئله که براساس برخی از اخبار رسیده توقف پروژه آناهیتا به دلیل مشکلات مالی شرکت شستا است، گفت: اولا پروژه آناهیتا یک فاینانس است و عمده اعتبارات آن از طریق سرمایه گذاری خارجی تامین می شود و اگر حتی این شرکت مدعی نداشتن اعتبارات باشد قابل قبول و پذیرش نیست و باید پیش از قبول این مسئولیت تمامی ابعاد کار را می سنجید که اگر در توان آن نبود به سرمایه گذار دیگری واگذار می شد و بنده به صراحت می گویم مسئولی بعد از اینکه طرحی را بپذیرد و بعد بگوید که قادر به ادامه آن نیستم، باید در قبال خسارت هایی که زده پاسخ گو باشد.

مصری اضافه کرد: مسئولیت استان در اجرای به موقع پالایشگاه آناهیتا کوتاهی کرده اند و باید پاسخ گو باشند.

کسانی که مانع پیشرفت جامعه و مانع از ساخت و بهره برداری از پروژه های اینچنینی باشند قطعا خائنین به کشور هستند لذا رئیس جمهور به عنوان ریاست دولت باید آنرا مورد محاکمه قرار دهد و دست خائنین به کشور و خادمین به دشمنان در خصوص عدم اجرای پروژها را قطع کند.

وی در ادامه با تبریک روز بهزیستی به تمامی دست اندر کاران و خادمین این سازمان گفت: حمایت های این سازمان از معلولین و تمامی مددجویان نیازمند به حمایت، اعم از زنان بی سرپرست، سالمندان، کودکان بی سرپرست و ناتوانان جسمی و ذهنی ستودنی و قابل تحسین است.

وی افزود: بنده از همان ابتدای مجلس هفتم برای حمایت از سالمندان و جلوگیری از دغدغه آنان در زمان کهولت و بازنشستگی طرحی را برای هماهنگ سازی حقوق بازنشستگان و شاغلین ارائه دادم اما هم اکنون با توجه به بحث هدفمندی یارانه ها و تورم موجود این هماهنگی حقوق نیز کارساز نبوده است و همچنان سالمندان و بازنشستگان از قدرت خرید پایینی برخوردارند، لذا باید راهکار دیگری در این خصوص ارائه داد تا بازنشستگان و سالمندان بتوانند این دوران را به دور از دغدغه و در آرامش سپری کنند.