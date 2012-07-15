برگزاری کارگاه داستان نویسی در کرمان/ جشنواره شبیه خوانی در کرمان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دو فیلم کوتاه دفاع مقدس در سینما اندیشه حوزه هنری استان کرمان نمایش داده یم شود.
طبق روال نمایش هفتگی فیلم در سینما اندیشه کرمان، دو فیلم کوتاه داستانی (ریحانه ساختهی جواد اردکانی و سرباز کوچک ساختهی سعید بخشیان) با موضوع دفاع مقدس، روز چهارشنبه 28تیرماه ساعت 16 در سینما اندیسشه حوزه هنری نمایش داده خواهد شد.
ورود علاقمندان برای نمایش این فیلمها آزاد است.
سرپرست دفتر ادبیات پایداری حوزه هنری کرمان معرفی شد
طی حکمی از سوی عباس سالاری رییس حوزه هنری استان سرپرست، دفتر ادبیات پایداری منصوب شد.
طی حکمی از سوی عباس سالاری رییس این حوزه، مهدی دهاقینبذرافشان به عنوان سرپرست دفتر ادبیات پایداری حوزه هنری استان کرمان منصوب شد.
دراین ابلاغ رییس حوزه هنری استان بر جذب و آموزش افراد مستعد برای فعالیت در حوزه ادبیات پایداری انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، شناسائی مبارزان انقلابی و فعالان عرصه دفاع مقدس،جمعآوری و انتشار خاطرات رزمندگان 8 سال دفاع مقدس و به طور ویژه خاطرات دوران شکلگیری انقلاب اسلامی در سطح استان، تاکید کرده است.
فراخوان نخستین جشنواره شبیهخوانی
از سوی حوزه هنری استان کرمان فراخوان نخستین جشنواره شبیهخوانی منتشر شد.
به منظور تشویق و ترغیب گروههای تعزیه استان به تمرین و اجرای مجالس شبیهخوانی غریب و فراهمآوردن بهتر اجرای نمایشهای آئینی با مضامین تاریخ اسلام نخستین جشنواره شبیهخوانی برگزار میشود.
گروههای شبیهخوانی استان تا پایان تیرماه فرصت دارند متن نمایش خود را به آدرس کرمان- خیابان امامخمینی (ره)- کوچه شماره 8- حوزه هنری استان- دبیرخانه جشنوارهها ارسال نمایند.
دبیرخانه جشنواره از پذیرفتن سوگ نامههای تعزیه معذور است و مجالس شادمانه در اولویت راهیابی قرار خواهند داشت.
شایان ذکر است این دبیرخانه آماده مشاوره و ارائه متن نمایشی به گروههای متقاضی میباشد.
ازبین گروههای متقاضی حداکثر 7 مجلس شادمانه به جشنواره راه خواهند یافت.
زمان بازبینی نسخههای راه یافته 21 تا 31 شهریور و زمان اجرای جشنواره 13 تا 20 آبان ماه هم زمان با ایام عید سعید غدیر خم است.
آغاز به کار دوره جدید «کارگاه داستاننویسی» در حوزه هنری کرمان
دوره جدید «کارگاه داستاننویسی» واحد آفرینشهای ادبی حوزه هنری استان کرمان آغاز به کار کرد.
دوره جدید این کارگاه با هدف پرورش جوانان نوپا و نوقلم در عرصه داستاننویسی، از هفته گذشته آغاز شد.
در دوره جدید کارگاه داستاننویسی، آموزش مبانی داستان با تکیه بر موضوع خلاقیت، مورد توجه قرار گرفته است و «محمدعلی ملازاده» از داستاننویسان کرمانی به عنوان مدرس در این کارگاه ادبی حضور خواهد داشت. در سالهای گذشته، داستاننویسانی از جمله «محمدعلی علومی» و زندهیاد «محمدعلی مسعودی» این مسئولیت را بر عهده داشتهاند.
گفتنی است؛ کارگاه داستاننویسی واحد آفرینشهای ادبی حوزه هنری کرمان، روزهای دوشنبه از ساعت 17 تا 19 در محل کارگاههای این حوزه برگزار میشود.
