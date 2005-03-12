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۲۲ اسفند ۱۳۸۳، ۱۶:۰۴

فرماندار استان تهران خبر داد:

بنياد تهران شناسي تشكيل مي شود

فرماندار استان تهران از تشكيل بنياد تهران شناسي خبرداد و گفت: اين بنياد يك تشكل غير دولتي است كه اساسنامه آن تدوين و اعلام شده و به زودي تشكيل مي شود، شكل گيري آن كمك بزرگي به مديران دستگاههاي دولتي شهر تهران خواهد بود.

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر، مهدي آقاتقي در جلسه شوراي اداري استان گفت: استان تهران 7هفت ميليون و 500 هزار نفر جمعيت دارد كه حدود 62 درصد جمعيت درشهر تهران ساكن هستند، همچنين در زمينه توليدات گلخانه اي و باغداري در كشور اين استان مقام ششم را به خود اختصاص داده است .

وي افزود: استان تهران 182 هزار هكتار منابع طبيعي و90 هزار هكتار منابع ملي دارد و در زمينه گردشگري و توريسم نيز استان قابليتها و جاذبه هاي زيادي براي جذب گردشگر و توريست دارد بطوريكه در سال جاري ، 53 هزار مسافر به استان تهران و 46 هزار گردشگر نيز به شهر تهران مسافرت كرده اند.

وي يكي از مشكلات مهم استان را مشكل ساختاري دانست و خاطر نشان كرد: ساختار تهران به دليل همجواري دستگاههاي استاني با ملي سبب شده نتوانند دستگاهها وظايف خود را بدرستي اعمال كنند.

رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان تهران نيز در اين جلسه گفت: درصد تحقق طرحهاي عمراني كه دراستان انجام شده در سال 80 ، 9/72 درصد ، سال 82 ، 1/86 درصد و در سال 83 نيز 8/100 درصد بوده است و همچنين در سال 80 رتبه استان تهران در ميان استانهاي ديگر 23 و اين رتبه در سال 83 قطعا به يك مي رسد.

فرشباف افزود: 12 درصد بودجه كل كشور سهم استان تهران است كه با توجه به در آمد زا بودن استان تنها 2/5 درصد به آن تعلق مي گيرد كه از اين اعتبار نيز 50 درصد به فضاي آموزشي آن هم براي مهاجران  اختصاص پيدا مي كند .

وي خاطر نشان كرد : برخي سرانه هاي استان در مقايسه با استانهاي ديگر بسيار پايين است بطوريكه باعث بوجود آمدن مشكلاتي براي استان و همچنين شهروندان شده است، همچنين از 15درصد بودجه لازم براي اعتبارات عمراني استان تهران فقط 12 درصد يه ايت استان تعلق گرفته و 85 درصد مربوط به اعتبارات جاري است كه اين امر نسبت به استانهاي ديگر نامتناسب بوده بنابراين بايد در بودجه اختصاص يافته به استان تجديد نظر شود.

رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با اشاره به اينكه 25 درصد از اعتبارات كل استان تهران به شهر تهران اختصاص دارد ، تاكيد كرد : 37 درصد از اين مبلغ به آموزش و پرورش ، 14 درصد بهداشت و 25 درصد نيز به راه و ترابري اختصاص پيدا كرده است .

فرمانده انتظامي تهران بزرگ نيز در اين جلسه به اهداف و برنامه هاي پژوهشي و مطالعاتي، آموزشي، آگاه سازي، مشاركت و اطلاع رساني در سال جاري اشاره كرد و گفت: 109 طرح در حوزه اجتماعي ، 261 مقاله علمي و پژوهشي ، 144 مورد تحليل جرايم ، 400 مورد كار مطالعاتي ، 110 كميسيون تخصصي درحوزه امنيت اجتماعي و.. انجام شده است . 

 سردار مرتضي طلايي افزود: همچنين امسال 39 هزار مورد مشاوره در 20 مركز مشاوره انجام شده و در هيچ ماموريتي از يگان ويژه استفاده نشده است .

وي خاطر نشان كرد : در سال 82  ، 110 فقره  آدم ربايي صورت گرفت كه اين تعداد در سال 83  به 89 مورد كاهش يافت و همچنين 5 هزارو 928 فقره سرقت از منزل نيز صورت گرفت.

وي گفت: در طول سال 7  و نيم ميليون نفر از مردم استان تهران با 110 تماس گرفتند  كه 22 درصد آن عملياتي شد .

فرمانده انتظامي تهران بزرگ به جزاير جرم خيز در تهران اشاره كرد و گفت: جزاير مدرن جرم خيزي مانند ميدان محسني از موضوعاتي است كه با روش سخت افزاري نمي توان آن را حل كرد و رفع اين مشكل نياز به تلاش تمام دستگاهها دارد. 

کد مطلب 165126

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