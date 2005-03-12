بنياد تهران شناسي تشكيل مي شود

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر، مهدي آقاتقي در جلسه شوراي اداري استان گفت: استان تهران 7هفت ميليون و 500 هزار نفر جمعيت دارد كه حدود 62 درصد جمعيت درشهر تهران ساكن هستند، همچنين در زمينه توليدات گلخانه اي و باغداري در كشور اين استان مقام ششم را به خود اختصاص داده است .

وي افزود: استان تهران 182 هزار هكتار منابع طبيعي و90 هزار هكتار منابع ملي دارد و در زمينه گردشگري و توريسم نيز استان قابليتها و جاذبه هاي زيادي براي جذب گردشگر و توريست دارد بطوريكه در سال جاري ، 53 هزار مسافر به استان تهران و 46 هزار گردشگر نيز به شهر تهران مسافرت كرده اند.

وي يكي از مشكلات مهم استان را مشكل ساختاري دانست و خاطر نشان كرد: ساختار تهران به دليل همجواري دستگاههاي استاني با ملي سبب شده نتوانند دستگاهها وظايف خود را بدرستي اعمال كنند.

رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان تهران نيز در اين جلسه گفت: درصد تحقق طرحهاي عمراني كه دراستان انجام شده در سال 80 ، 9/72 درصد ، سال 82 ، 1/86 درصد و در سال 83 نيز 8/100 درصد بوده است و همچنين در سال 80 رتبه استان تهران در ميان استانهاي ديگر 23 و اين رتبه در سال 83 قطعا به يك مي رسد.

فرشباف افزود: 12 درصد بودجه كل كشور سهم استان تهران است كه با توجه به در آمد زا بودن استان تنها 2/5 درصد به آن تعلق مي گيرد كه از اين اعتبار نيز 50 درصد به فضاي آموزشي آن هم براي مهاجران اختصاص پيدا مي كند .

وي خاطر نشان كرد : برخي سرانه هاي استان در مقايسه با استانهاي ديگر بسيار پايين است بطوريكه باعث بوجود آمدن مشكلاتي براي استان و همچنين شهروندان شده است، همچنين از 15درصد بودجه لازم براي اعتبارات عمراني استان تهران فقط 12 درصد يه ايت استان تعلق گرفته و 85 درصد مربوط به اعتبارات جاري است كه اين امر نسبت به استانهاي ديگر نامتناسب بوده بنابراين بايد در بودجه اختصاص يافته به استان تجديد نظر شود.

رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با اشاره به اينكه 25 درصد از اعتبارات كل استان تهران به شهر تهران اختصاص دارد ، تاكيد كرد : 37 درصد از اين مبلغ به آموزش و پرورش ، 14 درصد بهداشت و 25 درصد نيز به راه و ترابري اختصاص پيدا كرده است .

فرمانده انتظامي تهران بزرگ نيز در اين جلسه به اهداف و برنامه هاي پژوهشي و مطالعاتي، آموزشي، آگاه سازي، مشاركت و اطلاع رساني در سال جاري اشاره كرد و گفت: 109 طرح در حوزه اجتماعي ، 261 مقاله علمي و پژوهشي ، 144 مورد تحليل جرايم ، 400 مورد كار مطالعاتي ، 110 كميسيون تخصصي درحوزه امنيت اجتماعي و.. انجام شده است .

سردار مرتضي طلايي افزود: همچنين امسال 39 هزار مورد مشاوره در 20 مركز مشاوره انجام شده و در هيچ ماموريتي از يگان ويژه استفاده نشده است .

وي خاطر نشان كرد : در سال 82 ، 110 فقره آدم ربايي صورت گرفت كه اين تعداد در سال 83 به 89 مورد كاهش يافت و همچنين 5 هزارو 928 فقره سرقت از منزل نيز صورت گرفت.

وي گفت: در طول سال 7 و نيم ميليون نفر از مردم استان تهران با 110 تماس گرفتند كه 22 درصد آن عملياتي شد .

فرمانده انتظامي تهران بزرگ به جزاير جرم خيز در تهران اشاره كرد و گفت: جزاير مدرن جرم خيزي مانند ميدان محسني از موضوعاتي است كه با روش سخت افزاري نمي توان آن را حل كرد و رفع اين مشكل نياز به تلاش تمام دستگاهها دارد.