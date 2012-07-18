نمایندگی وزارت امورخارجه در استان هرمزگان آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، دفتر نمایندگی وزارت امورخارجه در استان هرمزگان پیش از ظهر چهارشنبه با حضور حسن قشقاوی معاون کنسولی، مجلس و امور ایرانیان خارج از کشور وزارت امورخارجه و ابراهیم عزیزی استاندار هرمزگان در بندرعباس افتتاح شد.

معاون کنسولی وزارت امورخارجه ظهر امروز چهارشنبه در جلسه شورای اداری استان هرمزگان ضمن اعلام خبر افتتاح نمایندگی وزارت خارجه در هرمزگان، بیان داشت: در حال حاضر 15 نمایندگی وزارت خارجه در داخل کشور فعال هستند.

وی ادامه داد: نمایندگیهای وزارت خارجه بیشتر در استانهای دارای اتباع خارجی زیاد تشکیل شده اند و در آنها تمامی امور مربوط به ثبت تولد، وفات، ازدواج و طلاق اتباع خارجی انجام می شود.

قشقاوی افزود: همچنین یکی دیگر از فعالیتهای این نمایندگی ها صدور ویزا در استانهایی است که دارای پروازهای بین المللی هستند.

به گزارش مهر، در جلسه ظهر امروز شورای اداری استان هرمزگان سعید شعبان به عنوان مسئول نمایندگی وزارت امورخارجه در استان هرمزگان معرفی شد.