اشعار نوجوانانه هنرجو برای دفاع مقدس چاپ دومی شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «کاشکی مال من بود دلت» مجموعه شعرهای نوجوانانه هنرجو است که در قالب یک کتاب با چهار فصل از سوی انتشارت تجلی مهر در پاییز سال گذشته روانه بازار کتاب شده است و برای نخستین بار نزدیک به 50 قطعه شعر را با موضوع دفاع مقدس و در قالب نوجوانانه ارائه میکند.
این کتاب در فصل نخست خود با عنوان «بچههای شهرما» به موضوع شهیدان شاخص دفاع مقدس و اشعاری درباره آنها میپردازد و در ادامه در فصل دوم با عنوان «گل یاس» موضوع شهدا و ارتباط آنها با فرزندانشان را دستمایه خود قرار داده است.
به گفته هنرجو فصل سوم این کتاب نیز با عنوان «مثل ظهر عاشورا» نگاهی نوجوانانه به فضای جبهه و جنگ و شهدای رزمنده انداخته است و فصل چهارم نیز با عنوان «کوچه فرشتهها» به موضوع جانبازان اختصاص دارد.
این اثر 70 صفحهای تجربیات سالیان گذشته هنرجو در حوزه شعر نوجوانان را در برمیگیرد و برخی از اشعار آن نیز متعلق به دوران نوجوانی وی به شمار میآید که در کنار آثار وی که در سال گذشته سروده شدهاند نگاهی تازه به شعر نوجوانانه دفاع مقدس دارند.
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