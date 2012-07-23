به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر عالیشاه شامگاه یکشنبه در نشست هم اندیشی نخبگان قرآنی، مداحان و مسئولان هیئت امنای مساجد مازندران در ساری افزود: هم اکنون در مازندران 27 خانه قرآن و 140 موسسه قرآنی مشغول فعالیت هستند گه توسعه این مراکز و موسسات نیازمند حمایت بیشتر مسئولان استانی است.

وی اظهار داشت: در صورت حمایت های مادی و معنوی استانی و ملی، اتحادیه موسسات قرآنی مازندران آمادگی تاسیس 500 موسسه و خنه قرآنی را تا پایان سال 91 دارد.

سخنگوی اتحادیه موسسات قرآنی مازندران با اشاره به اینکه سند راهبردی و طرح جامع قرآنی مازندران تدوین شده است، تصریح کرد: اجرای این سند، استان در مسیر روشنی از فعالیتهای قرآنی قرار خواهد داد.

عالیشاه با بیان اینکه بر اساس قانون باید 5 درصد بودجه فرهنگی استان به ساخت خانه های قرآنی در روستاها اختصاص یابد، یادآور شد: هم اکنون 410 موسسه و خانه قرآن در روستاهای مازندران داریم که در صورت تخصیص این منابع، تعداد این مراکز افزایش خواهد یافت.

وی با اشاره به فعالیت چهارمین دوره اتحادیه موسسات قرآنی مازندران، اظهار داشت: تکمیل اردوگاه قرآنی کشور در مازندران، نیازمند مساعدت و پیگیری های بیشتر مسئولان است.

وی اظهار داشت: امیدواریم بتوانیم در راستای ترویج فعالیتهای قرآنی گام های اساسی برداریم.

مازندران، سه میلیون نفر جمعیت دارد.