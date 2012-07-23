به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه مسئولان سازمان نظام پزشکی کشور در خصوص ساماندهی تابلوی مطب پزشکان و مؤسسات پزشکی که روز شنبه 31 تیرماه برگزار شد، مقرر شد ماده 25 و 26 آیین‌نامه استاندارد سازی تابلوها و سرنسخه‌های مؤسسات پزشکی، شاغلان و حرف پزشکی و وابسته پزشکی در اسرع وقت اجرایی شود.

ماده 25 و 26 این آیین‌نامه ترکیب اعضا و ساختار کمیسیون ساماندهی تابلو مطب پزشکان و مؤسسات پزشکی را تعیین و مشخص نموده است.

همچنین شرکت ‌کنندگان در این جلسه، ضمن بررسی تصاویر، اسناد و مدارک تعدادی از تابلوهای مطب پزشکان تهرانی شاغل در خیابان ولیعصر (عج)، تصمیم‌ گیری در خصوص ارایه تذکر یا برخورد قانونی با تخلفات صورت گرفته در آنها را به معاونت نظارت و برنامه ‌ریزی سازمان نظام پزشکی واگذار نمودند.

در این جلسه، دکتر سیدشهاب‌الدین صدر رئیس کل سازمان نظام پزشکی، دکتر علیرضا زالی معاون نظارت و برنامه ‌ریزی سازمان و رئیس کمیسیون ساماندهی تابلوی مطب پزشکان، دکتر غلامحسن نیک ‌نژاد معاون انتظامی، دکتر علی یزدانی معاون آموزشی و پژوهشی، دکتر محمدرضا خردمند معاون پشتیبانی، دکتر محمد صاحب‌الزمانی دبیر شورای عالی و دکتر محمدحسین نعیمی مشاور و سرپرست حوزه ریاست سازمان نظام پزشکی حضور داشتند.