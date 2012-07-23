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۲ مرداد ۱۳۹۱، ۱۶:۰۸

میرآخورلی اعلام کرد:

برگزاری دوره های آموزشی زنبورداری در گرمسار

برگزاری دوره های آموزشی زنبورداری در گرمسار

گرمسار - خبرگزاری مهر: رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان گرمسار اعلام کرد: دوره های آموزشی زنبورداری در روستای رامه و شهر ایوانکی برگزار شد.

بهرام میرآخورلی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به برگزاری دوره های آموزشی زنبورداری در گرمسار گفت: این دوره های آموزشی تحت عنوان کارگاه توانمند سازی زنان زنبوردار، با حضور 80 نفر از زنان زنبوردار رامه و 75 نفر از زنبورداران ایوانکی به صورت مجزا برگزار شد.

وی تصریح کرد: زنان بومی روستای رامه با ایجاد تشکل های زنبورداری و به کمک سازمان منابع طبیعی و سازمان ملل (UNDP) در حال فعالیت می باشند.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان گرمسار اظهار داشت: عمده ترین هدف از ایجاد این تشکل ها، اسکان بومیان روستایی در خود روستا و پیشگیری از مهاجرت به شهرهاست.

میرآخورلی خاطرنشان کرد: هدف دیگر از این گردهمایی، همفکری و بالا بردن سطح فرهنگ روستا، و دیگر اینکه روستائیان به خصوص زنان روستا بتوانند با پرورش زنبور عسل و گسترش مرتعداری منبع درآمدی برای خودشان داشته باشند.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان گرمسار همچنین با اشاره به ارائه تسهیلات به زنبورداران گفت: اداره کل منابع طبیعی استان سمنان با همکاری بانک کشاورزی و با دادن وام ها و البته بیمه کردن زنبورها در مواقع خسارت به زنبورداران کمک می نماید و سازمان ملل (UNDP) نیز روی منطقه و طرح مدیریت مراتع و زنبورداری سرمایه گذاری کرده است و محصولات را برای صادرات معرفی می کند.

وی در پایان تصریح کرد: تشکل بانوان زنبوردار در بسیاری از موارد مانند درمان، ازدواج، خرید لوازم خانگی و جبران خسات به  اعضا کمک می کند.

کد مطلب 1656149

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