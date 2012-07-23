به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل رستم پور ظهر امروز در چهارمین جلسه شورای ترافیک شهرستان سقز اظهار داشت: شورای ترافیک شهرستان سقز از شوراهای بسیار منظم و خوب است و تمام مصوبات آن پس از مدتی کوتاه اجرایی می شود.

وی افزود: شناخت نقاط حادثه خیز، تامین روشنایی معابر و خیابان ها و بررسی کارشناسانه خیابان ها و گذرگاه ها عواملی هستند که می توانند به کاهش ترافیک شهر کمک کنند و به همین دلیل باید این موارد در جلسات شورا مطرح و مورد پیگیری جدی قرار گیرند.

معاون برنامه ریزی فرماندار سقز فرهنگ سازی برای توجه به علائم راهنمایی و رانندگی و همچنین پارک نکردن در مناطق توقف ممنوع، خصوصا در راه های واصله به بازار و مرکز شهر سقز را از عوامل موثر در کاهش ترافیک در سقز عنوان کرد.

رستم پور با بیان ایجاد جداکننده پلاستیکی برای ورودی میدان مادر از سمت سنندج بار ترافیکی این نقطه را پایین می آورد، ادامه داد: جابجایی تیر چراغ برق در کوچه و خیابان ها و انتقال به مناطق مناسب موجب ایمن سازی بیشتر در سطح معابر سقز می شود.

وی افزود: هدف همه ما خدمت است و خدمات باید جامع و کارشناسانه باشد و تمامی ادارت نیز باید در ارائه خدمات به مردم سقز کوتاهی نکنند تا در پیشگاه خداوند سرافکنده نباشند.

معاون برنامه ریزی فرماندار سقز در پایان یادآور شد: قبل از نصب سرعت گیردر خیابان ها و کوچه ها کارشناسی لازم انجام شود تا موجب تعلل در انجام خدمات سایر ارگان ها همانند بیمارستان و آتش نشانی نشود.