به گزارش خبرگزاری مهر، بیژن زندیه در جلسه ستاد وقایع حیاتی شهرستان سنندج از دستگاه های اجرایی ذیربط خواست در خصوص ثبت وقایع حیاتی در سطح استان با سرعت و اهتمام ویژه ای عمل کنند.

وی افزود: در سه ماهه اول سال جاری بیش از 97 درصد از وقایع حیاتی چهارگانه در مهلت قانونی مقرر در ثبت احوال شهرستان سنندج به ثبت رسیده است که این میزان نسبت به مدت مشابه در سال قبل بیش از یک درصد کاهش داشته است.

معاون سیاسی اجتماعی فرماندار سنندج با تاکید بر لزوم تسریع در ثبت این وقایع اظهار داشت: ثبت به موقع وقایع حیاتی چهار گانه شامل ولادت، فوت، ازدواج و طلاق از ملزومات برنامه ریزی های خرد و کلان کشور است.

زندیه بر لزوم اطلاع رسانی و فرهنگ سازی و استفاده از تریبون ائمه جمعه و جماعت در این زمینه تاکید کرد و گفت: باید از تمامی ظرفیت ها در راستای ثبت به موقع وقایع حیاتی در شهرستان سنندج استفاده شود.

مدیر کل ثبت احوال استان کردستان نیز در بخش دیگری از این جلسه با علام اینکه مهلت مقرر برای ثبت ولادت 15 روز و برای وفات 10 روز است، گفت: خانواده هایی که در این مهلت اقدام نکنند جریمه می شوند و باید اطلاع رسانی لازم در این بخش صورت گیرد.

عبدالله خسروی زاده افزود: در حال حاضر ایجاد آرشیو الکترونیکی از اسناد هویتی تمامی ساکنان استان و عملیات صدور شناسنامه مکانیزه از جمله مهمترین برنامه های در حال انجام در ثبت احوال است که مقدمات اجرایی کردن این کار در کردستان صورت گرفته است.