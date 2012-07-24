نابودی تالاب های ایلام/ مهاجرت پرندگان به نقاط دیگر

به گزارش خبرنگار مهر، استان ایلام یکی از استان های نیمه مرطوب کوهستانی ایران است که وسعت و عظمت ارتفاعات آن هر بیننده ای را به خود جلب می کند و هر کدام از این کوه ها، جاذبه ها و زیبایی های طبیعی خاص خود را به همراه دارد.

منطقه ایلام به غیر از نواحی جنوب غربی آن، مشتمل بر کوهستان های بسیار رفیع و درهم تنیده ای است که از چین خوردگی های متعدد و موازی تشکیل شده است.

وسعت این کوهستان ها در شرق و شمال شرق چنان بزرگ است که مجال به ایجاد دشت های میان کوهی نداده است.

این رشته کوه ها عموما از شمال غربی به سوی جنوب شرقی امتداد یافته اند. رشته کوه های ایلام از لحاظ زمین شناسی متعلق به دوران اول تا چهارم زمین شناسی، به ویژه دوران دوم و سوم زمین شناسی است.

زیبایی های استان ایلام علاوه بر طبیعت بکر و کوه های بلند و مرتفع، به واسطه وجود رودخانه فصلی، دائمی و چند سد از اهمیت بیشتری برخوردار است.

استان ایلام دارای چندین تالاب هرچند کوچک است که هر ساله تعداد زیادی از پرندگان مهاجر و بومی استان در این تالاب ها زندگی می کنند.

یکی از مهمترین تالاب های استان ایلام تالاب "سیاب دریوش" است که این تالاب در جنوب غربی بخش ملکشاهی واقع شده است. مساحت آن در حدود چهار هکتار وارتفاع آن دو هزار و 740 متر از سطح دریا های آزاد است. حداقل درجه حرارت در این تالاب 14 درجه سانتی گراد و متوسط بارندگی سالیانه آن بیش از 600 میلیمتر است.

تالاب فوق الذکر دارای آب دائمی و شکل آن دایره ای است و به دلیل قرارگیری در ناحیه کوهستانی جزو منطقه سردسیری و ییلاقی استان محسوب می شود.

امروزه به دلیل خشکسالی های پی در پی این تالاب به طور کامل خشک شده است و آبزیان های موجود در تالاب دیگر در آنجا زندگی نمی کنند.

پرندگان از تالاب سیاب دریوش مهاجرت کرده اند و دیگر خبری از زیبایی های گذشته این تالاب نیست.

یکی دیگر از تالابهای استان ایلام تالاب "زمزم" در 74 کیلومتری شرق شهر ایلام بوده که مساحت این تلاب در حدود یک هکتار و ارتفاع آن از سطح دریاهای آزاد 675 متر است.

آب تالاب زمزم به صورت چشمه بوده و دارای آب دائمی است و پوشش گیاهی اطراف آن چشم انداز زیبایی را به وجود آورده و زیستگاه بسیار مناسبی برای حیات وحش فراهم کرده است.

در چند سال اخیر این تالاب نیز ضربات سختی متحمل شده است به طوری که در حال حاضر به یک چاله در طبیعت تبدیل شده است.

این تالاب که روزگاری محل زندگی حیات وحش به خصوص پرندگان بوده است امروز به زمینی کثیف تبدیل شده است.

یکی دیگر از تالابهای استان ایلام تالاب "چکر" درغرب شهرستان ایلام و در منطقه بولی و در ناحیه چکر قرار دارد. مساحت این تالاب در حدود سه هکتار و ارتفاع آن 600 متر است که عمق آن در حدود 2.5 متر است.

این تالاب در منطقه گرمسیری قرار دارد ولی آب آن دائمی است که عمق آن بستگی به میزان بارش در طول سال دارد.

منبع آب آن نزولات جوی و چند چشمه جوشان است که متوسط دمای آن 24 درجه سانتی گراد است و نیزارهای اطراف آن به همراه طبیعت بکر زیبای اطراف آن واقعا دلنشین است.

طبق اعلام کارشناسان بر اساس تعریفی که وجود دارد دریاچه پشت سدهای ایلام مانند‎ ‎سدهای ‏ایلام، کرخه و سیمره تالاب محسوب می‌شوند و بسیاری از پرندگانی که‎ ‎ذکر شد در این تالاب ‏ها بسر می‌برند‎.

در استان ایلام هر چند به واسطه خشک شدن تالاب ها بسیاری از پرندگان از استان مهاجرت کرده اند، اما وجود سد سیمره و سد ایلام باعث شده همچنان از وجود پرندگان مختلف بهره مند باشد.

وجود مناطق مستعد در سد سیمره و سد ایلام برای پرندگان و آبزیان های دیگر امید برای زییایی های استان در بخش تالاب را زنده داشته است.

علاوه بر وجود سدهای متعدد برای زیستگاه پرندگان، دریاچه دوقلوی سیاه گاو واقع در شهرستان آبدانان از مناطق مستعد تجمع پرندگان به شمار می رود چراکه آب این دریاچه دائمی است.

یک کارشناس مسائل محیط زیست در استان ایلام در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: وجود جاذبه های فراوان از کوه گرفته تا دریا و تالاب و...یکی از ویژگی های منحصر به فرد استان ایلام است.

رضا قاسمی عنوان کرد: تالاب ها با قابلیت زادآوری، نقش مهمی در بقای گونه های بی شماری از گیاهان و جانوران وابسته به خود ایفا کرده و ذخیره گاه مهمی برای انبوه پرندگان، خزندگان، دوزیستان، ماهیان و بی مهرگان بوده اند.

وی سه عامل را در خشک شدن تالاب های استان ایلام موثر دانست و اظهار داشت: کاهش بارنگی، خشکسالی و بهره برداری بی رویه از منابع آبی مهمترین عوامل خشک شدن تالاب های استان ایلام است .

این کارشناس عنوان کرد: استان ایلام با وسعت 20 هزار کیلومتر مربع در غرب کشور قرار دارد و وجود کوهستانها در مناطق شمالی و همچنین داشتن دشت های وسیع در مناطق جنوبی باعث شده است تا این استان به یکی از ذخائر حیات وحش کشور تبدیل شود به گونه ای که در استان ایلام 32 گونه پستاندار و 183 گونه پرنده وجود دارد .

قاسمی بیان داشت: دریاچه سد سیمره شرایط زیستی مناسبی برای پرندگان مهاجر آبزی و کنار آبزی در غرب کشور فراهم کرده است .

این کارشناس تصریح کرد: با تکمیل شدن آبگیری سد سیمره و تثبیت سطح آب همچنین رشد گونه های مختلف گیاهی در محدوده دریاچه سد سیمره، شاهد فراهم شدن زیستگاهی امن برای اقامت زمستانی پرندگان مهاجرخواهیم بود .

در سالهای گذشته گونه های مختلف پرندگان به دلیل وجود دریاچه های ایلام به این استان مهاجرت می کنند .

در سالهای اخیر کمبود بارش باران و خشکسالی باعث به وجود آمدن مشکلاتی در حوزه های زیستگاه های طبیعی استان ایلام شده است .