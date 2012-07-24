واکنش های بین المللی به انفجارهای خونین عراق/ اعلام موج محکومیت های جهانی

به گزارش خبرگزاری مهر، 13 شهر مختلف عراق روز گذشته شاهد انفجارهای خونینی بود که تعداد آنها حدود 30 انفجار بود وعلاوه بر بغداد شهرهای شمالی و جنوبی عراق را نیز هدف قرار داده بود.

یک سوم این انفجارها تقریبا به طور همزمان رخ داد. بر اثر این انفجارها که طی 26 ماه گذشته خونین ترین حملات در عراق به شمار می رود تاکنون 110 نفر کشته و صدها تن دیگر زخمی شدند.

هر چند هیچ گروهی تاکنون مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته است اما انگشت اتهام به سوی القاعده نشانه گرفته است. این انفجار با موج محکومیت های بین المللی مواجه شده است.

به گزارش الجزیره، "گای کارنی" سخنگوی کاخ سفید در این رابطه اظهار داشت: تداوم خشونت در عراق یک واقعیت است و اوضاع این کشور بی ثبات است اما واقعیت این است که نیروهای امنیتی عراق آموزش دیده اند و توانایی حفظ امنیت کشور را دارند.

"حکیم الزاملی" یکی از نمایندگان شیعه عراق در این رابطه اعلام کرد که القاعده در ورای انفجارهای خونین این کشور قرار دارد و این شبکه تروریستی تلاش می کند تا این پیام را القا کند که می تواند هر زمان و در هر مکان ناامنی ایجاد کند.

خبرگزاری براثا نیز به نقل از وزارت خارجه سوریه در بیانیه ای حملات تروریستی عراق را محکوم و اعلام کرد: این انفجارها با هدف برهم زدن امنیت و ثبات عراق صورت گرفته است.

سوریه با ابراز همدردی با خانواده های قربانیان عراقی از مردم این کشور خواست که برای بازگشت آرامش به عراق تلاش کنند چرا که تروریست ها قصد دارند آنها را به زانو دربیاورند و ایمان و اراده ملت در برقراری امنیت و ثبات در عراق را از بین ببرند.

"اسامه النجیفی" رئیس پارلمان عراق نیز برگزاری جلسه فوری برای بررسی اوضاع امنیتی این کشور را خواستار شد و بر ضرورت تحقیقات موشکافانه درباره انفجارهای خونین عراق تاکید کرد.

وزارت خارجه ایران نیز در بیانیه ای ضمن محکوم کردن انفجارهای خونین عراق اعلام کرد: اقدامات تروریستی عراق با هدف شعله ور کردن اختلافات طائفه ای و بر هم زدن امنیت و ثبات این کشور صورت می گیرد.

اقلیم کردستان عراق نیز دربیانیه ای این انفجارها را محکوم واعلام کرد: حملاتی از این نوع بیانگر افزایش تحرکات تروریستی در عراق است و این امر اقتضا می کند دولت مرکزی بغداد و تمامی نهادهای امنیتی آن بیش از پیش مسئله امنیت کشور را مورد توجه قرار دهند و برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی راه حل ریشه ای پیدا کنند.

در ادامه بیانیه بر آمادگی اقلیم کردستان عراق برای همکاری با دولت مرکزی بغداد در راستای برقراری امنیت و آرامش در کشور تاکید شده است.