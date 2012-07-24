"تولید ملی" تا دل روستاهای دورافتاده/ سهم زنان روستایی در چرخه اقتصاد

به گزارش خبرنگار مهر، مقام معظم رهبری در پیام نوروزی خود آحاد مختلف مردم و مسئولان را به توجه به تولید ملی و تلاش برای رونق در این بخش دعوت کرد، موضوعی که تنها با مشارکت خود مردم و سهیم کردن آنها در عرصه اقتصاد محقق خواهد شد.

در این راستا در سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی در سطح لرستان و شهرستان بروجرد تعاونیهایی کوچک اما غنی فعالیت دارند که توانسته اند به صورت خودجوش در زمینه های مختلف کشاورزی، دامداری، باغداری و... فعالیت کرده و اعضای خود را از محل این فعالیتها منتفع کنند.

برخی از این تعاونیهای خرد توسط زنان فعال روستایی و با سرمایه اندک فعالیت خود را شروع کرده و اکنون پس از چند سال توانسته اند جایگاه مطلوبی را در زمینه های اقتصادی - اجتماعی پیدا کنند.

شرکت تعاونی زنان روستایی شیروان جزء تعاونیهای فعال زنان در شهرستان بروجرد است که تلاشهای این تعاونی در طول چند سال نمونه ای از قدم هایی است که مردم می توانند در عرصه اقتصادی بردارند و خود را در توسعه اقتصادی کشورمان سهیم کنند.

زنان روستای شیروان با دریافت تسهیلات از این شرکت تعاونی توانسته اند در بخشهای اقتصادی اشتغالزایی کنند و به درآمد و تسهیل معیشت خانواده کمک کنند به طوریکه بسیاری از تولیدات زنان روستایی اکنون در بازار شهرستان بروجرد و حتی دیگر استانها جای خود را باز کرده است.

همین تعاونی کوچک با مشارکت زنان روستایی علاوه بر ایفای نقش در عرصه اقتصاد روستایی زمینه ساز بکارگیری زنان در مشاغل مناسب و همچنین عرضه محصولات بومی در بازار شده است به طوریکه می توان رد پای تولید ملی را تا روستاهای دورافتاده کشورمان نیز دنبال کرد.

مدیر عامل شرکت تعاونی روستایی زنان شیروان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به عملکرد این شرکت تعاونی بیان داشت: این شرکت در سال 73 با هدف ایجاد اشتغال بری زنان روستایی، پر کردن اوقات فراغت و ایجاد تشکلی برای فارغ التحصیلان در زمینه های مختلف کشاورزی، دامداری و پرورش طیورتاسیس شد.

فاطمه دالوند ادامه داد: در حال حاضر این شرکت تعاونی با 120 سهام دار و 300 نفر عضو واحد اعتباری مشغول به فعالیت است.

وی افزود: شرکت تعاونی روستایی زنان شیروان از بدو تاسیس تا کنون توانسته در زمینه های خدماتی بازرگانی، کشاورزی، نوقان داری، دامداری، سبزی و صیفی، پرورش قارچ و گیاهان دارویی کلاسهای آموزشی را برای اعضاء برگزار کند.

دالوند تصریح کرد: ایجاد فروشگاه مصرف، واحد اعتباری، طرحهای مشارکتی، خرید سهام از اتحادیه تعاونی روستایی بروجرد، خرید سهام از شرکت سرمایه گذاری ایران، خرید سهام از صندوق توسعه بخش کشاورزی استان، خرید سهام از تروکا، کسب نمایندگی از صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایراز فعالیتهای عمده این شرکت بوده است.

وی ادامه داد: این شرکت در حال حاضر به احداث یک کارگاه بسته بندی دستاوردهای زنان روستایی اقدام کرده که در آن تمام دستاوردهای زنان روستایی پس از بسته بندی زیبا و مناسب به طور مستقیم در بازار شهرستان و منطقه عرضه می شود.

مدیر عامل شرکت تعاونی روستایی زنان شیروان یادآور شد: این شرکت در نمایشگاههای مختلف شهرستانی، استانی و کشوری حضور داشته و در جشنواره های مختلف به عنوان نمونه شهرستانی، استانی و کشوری انتخاب شده است.

دالوند همچنین به تلاشهای صورت گرفته برای بیمه اعضای تعاونی اشاره کرد و گفت: شرکت تعاونی روستایی زنان شیروان اولین شرکت در میان شرکت های تعاونی روستایی استان برای جذب نمایندگی صندوق بیمه اجتماعی روستاییان است.

وی با اشاره به فعالیتهای این تعاونی در سالهای گذشته، عنوان کرد: در طرح صندوق بیمه اجتماعی روستاییان این شرکت توانسته حدود 75 روستای دهستان شیروان را تحت پوشش قرار دهد.

مدیر عامل شرکت تعاونی روستایی زنان شیروان تصریح کرد: صندوق بیمه اجتماعی در این شرکت تازه ایجاد شده و با اطلاع رسانی که انجام شده تا کنون 110 نفر عضو در آن ثبت نام کرده که امید می رود بتوانیم با همکاری و اطلاع رسانی به دهیاران این تعداد افزایش پیدا کرده و افراد بیشتری از این صندوق بیمه استفاده کنند.

دالوند ادامه داد: در این طرح نرخ پرداخت سالیانه بیمه توسط بیمه شدگان از رنج 80 هزار تومان تا 189 هزار تومان متفاوت بوده و به هنگام باز نشستگی بیمه شدگان می توانند 5 برابر مبلغ پرداختی سالیانه در حال حاضر را دریافت کند.

به هر روی همین فعالیتهای کوچک اقتصادی در روستاهای دورافتاده الگویی برای مشارکت آحاد مردم در عرصه تولید و گرداندن چرخ اقتصاد کشور است، موضوعی که به نظر می رسد کمتر به آن توجه شده است.

این روزها با اوج گیری تحریم های اقتصادی توجه به توان داخلی و توانمندی آحاد مختلف مردم کشورمان زمینه ساز توسعه اقتصادی مبتنی بر مشارکت مردم در این عرصه خواهد بود، موضوعی که در تعالیم اسلامی و بیانات رهبر معظم انقلاب بارها بر روی آن تاکید شده است.