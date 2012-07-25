جزئیات مبالغ پیشنهادی نرخ غذای دانشجویی/ ارائه غذای محلی در دانشگاهها

منصور حبیب پور گودرزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزئیات نرخهای پیشنهادی برای غذای دانشجویی در سال تحصیلی 91-92 اعلام کرد که دانشجویان از مهرماه سال جاری سه سطح غذای کم هزینه، متوسط هزینه و پرهزینه را دریافت خواهند کرد.

وی در عین حال برای این سه نوع غذا به ترتیب قیمتهای پیشنهادی 350 تومان، 485 تومان و 600 تومان را اعلام و تاکید کرد که این قیمتها هنوز قطعی و به دانشگاهها ابلاغ نشده است زیرا این قیمتها هنوز امکان بررسی بیشتر دارند، هر چند این سه نرخ در سال تحصیلی گذشته به اجرا گذاشته شد.

به گفته حبیب پور گودرزی، غذاهای پرهزینه مثل سبزی پلو ماهی یا زرشک پلو با مرغ به صورت محدود در دانشگاه طبخ و توزیع خواهد شد که در صورت به تصویب رسیدن قیمت 600 تومان، مبنای محاسبه قرار می گیرد.

قائم مقام صندوق رفاه دانشجویان در عین حال تاکید کرد که قیمت هر سه سطح غذا با قیمت نانهای تافتون، بربری و سنگک برابری می کند و در واقع دانشجویان تنها 10 تا 15 درصد مبالغ اعلام شده را پرداخت می کنند و بین 85 تا 90 درصد مبلغ غذا از طریق یارانه به دانشجویان پرداخته می شود.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه دانشگاه باید در هر وعده حداقل دو نوع غذا را ارائه دهد، درباره علت عمده سه نرخی شدن قیمت غذا در دانشگاهها اظهار داشت: یکی از دلایل عمده تفاوت نرخها ایجاد تنوع غذایی در وعده های غذایی ناهار و شام است زیرا دانشجویان پیش از این در وعده های ناهار و شام امکان انتخاب غذا را نداشتند.

به گفته این مقام مسئول صندوق رفاه، با تاکیداتی که از سوی صندوق رفاه دانشجویان به معاونتهای دانشجویی دانشگاهها اعلام شد زمینه تنوع غذایی را در هر وعده به دو نوع غذا فراهم کردیم.

قائم مقام صندوق رفاه دانشجویان، همچنین خاطرنشان کرد که قیمت غذاها با توجه به موقعیت جغرافیایی دانشگاه متفاوت است.

وی در این باره به ذکر مثالی پرداخت و گفت: به عنوان مثال در مناطق شمالی یا جنوبی کشور به علت وفور ماهی و سبزی ممکن است قیمت این اقلام گران نباشد، بنابراین این غذاها در دانشگاه نیز بسیار پایین است اما در شهرهای کویری و کوهستانی ممکن است تهیه ماهی برای یک وعده غذایی دانشجویان مشکل و حتی قیمت آن گاه تا 6 هزار تومان می رسد که این عامل در افزایش نرخ غذا تاثیر دارد.

وی همچنین گفت: البته در برخی دانشگاهها از جمله دانشگاههای استانهای آذربایجان غربی و شرقی وعده های غذایی محلی در اختیار دانشجویان قرار می گیرد که برای صندوق رفاه هم این موضوع جالب توجه است.

قائم مقام صندوق رفاه دانشجویان در ادامه به وام تغذیه دانشجویی نیز اشاره کرد و با بیان اینکه هر دانشجویی می تواند از وام تغذیه استفاده کند، اظهار داشت: 20 درصد کل دانشجویان دانشگاه می توانند 100 درصد قیمت ژتون و 80 درصد دانشجویان در قالب وام می توانند 50 درصد قیمت غذای دانشجویی را از وام تغذیه دریافت کنند.

حبیب پور گودرزی همچنین درباره مبلغ وامی که دانشجویان در سال تحصیلی گذشته برای وام تغذیه استفاده کرده اند، گفت: از مجموع چند میلیارد تومانی که برای وام تغذیه پیش بینی شده بود تنها 84 میلیون تومان در کل دانشگاههای کشور برای وام تغذیه از سوی دانشجویان استفاده شد.