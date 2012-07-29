اهالی روستای کرمجگان قم روزی یک ساعت آب دارند

اسماعیل شاپوری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: روستای کرمجگان در ماه های تابستان 700 نفر ساکن دارد که البته جمعیت دائمی این روستا 1800 نفر است، این در حالی است که در فصل تابستان تنها روزی یک ساعت آب شرب در اختیار داریم و هرچه به اداره آب و فاضلاب روستایی مراجعه می شود کسی رسیدگی نمی کند.

وی ادامه داد: ما منبعی 600 متری برای تامین آب شرب داریم که با توجه به تعداد ساکنین کافی است و همچنین از نظر آب های زیر زمینی هم مشکل چندانی نداریم، اما قطعی آب در این منطقه دلایلی دارد که از جمله آن خراب بودن 400 کنتور خانگی و مشکل شبکه های انشعاب آب در این منطقه است.



در همین رابطه یکی دیگر از اعضای شورای اسلامی این روستا با بیان اینکه در حال حاضر 560 کنتور آب این منطقه خراب است و آب بدون استفاده هدر می رود، گفت: البته شورای اسلامی روستا سال گذشته برای حل مشکل قطعی بلند مدت آب از امامزاده نورعلی آب اجاره کرده بود که مردم روستا روزی 7 ساعت آب داشتند.



به گفته این عضو شورای اسلامی روستای کرمجگان، قرار بود که سال گذشته بر اساس تصمیمات گرفته شده، 430 کنتور عوض شود اما هنوز این اتفاق نیفتاده است.



شاپوری در مورد دلایل دیگر جیره بندی آب این روستا اضافه کرد: دلیل دیگر کمبود آب در این منطقه، وجود انشعاب های غیر مجاز است، به همین منظور، برای برخورد با افرادی که به صورت غیر مجاز از آب استفاده می کنند بارها به اداره آب و فاضلاب روستایی مراجعه کرده ایم اما رسیدگی انجام نمی شود.



وی در این باره تاکید کرد که حتی افرادی که از انشعاب های غیر مجاز استفاده می کنند شناسایی و توسط شورای اسلامی کرمجگان به اداره آب و فاضلاب روستایی معرفی شده اند اما باز هم اقدام مناسبی برای جلوگیری از این امر صورت نگرفته است.



به گفته شاپوری روستای کرمجگان قنات و چشمه کافی برای تامین آب در اختیار دارد اما به دلیل عدم مدیریت وضعیت جیره بندی و قطعی دائمی آب در این منطقه وجود دارد.



وی با بیان اینکه مردم این روستا در ماه رمضان روزی یک ساعت آب دارند، گفت: عده ای از مردم روستا به همین دلیل منبع های 500 یا 1000 لیتری تهیه کرده اند تا در زمان وصل شدن آب، بتوانند آب مورد نیاز خود در دیگر ساعات روز را ذخیره کنند.



شاپوری اظهار داشت: از طرف شورای اسلامی این روستا اعلام می کنم که آمادگی داریم تا هرزمانی آب را قبل از ورود به شبکه مصرفی خریداری کنیم نه زمانی که آب وارد شبکه مصرفی شد و میزان زیادی از آن به وسیله کنتر های خراب تلف شد.



وی گفت: قبلا در جلسه استانداری تصویب شده بود که منبع لازم آب شرب این منطقه تامین شود که پیمانکار هم تعیین شد اما به جای رسیدگی به مشکل این منطقه، در جای دیگر شروع به کار کردند و مشکل اینجا هنوز وجود دارد.



در همین رابطه یکی از ساکنین این روستا افزود: روزی نزدیک به 1 ساعت و نیم آب وصل می شود، به همین دلیل اکثر مردم تانکر خریده اند، البته آب در بعضی مناطق حتی بسیار کم فشار است و مردم هم از پمپ استفاده می کنند.



یکی دیگر از اهالی روستای کرمجگان کهک اضافه کرد: در ماه رمضان هنگام افطار و بعد از سحر آب نداریم و خیلی از مناطق حتی تانکرهای خریداری شده مردم پر هم نمی شوند.

