ماموریت دولت به حسینی و بهمنی برای شناسایی اموال مازاد بانک ها

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود احمدی‌نژاد شامگاه یکشنبه در جلسه مشترک اعضای دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اشاره به شرایط روز کشور گفت: شرایط امروز همدلی، همراهی و هم‌افزایی بیش از پیش توان‌ها و نیروها را می‌طلبد و باید همه در کنار هم کشور را به پیش ببریم.



وی اظهار داشت: نباید اینگونه تصور کرد که دولت به تنهایی می‌تواند کارها را به پیش ببرد، بلکه هر فرد و دستگاهی باید در جایگاه خودش به پیشبرد امور کشور کمک کند.



رئیس‌جمهور تصریح کرد: البته نباید انتظار داشت که مثلاً قوه قضائیه شورای اقتصاد را اداره کند یا نمایندگان مجلس متولی مسایل اجرایی شوند، بلکه باید هر کس در جایگاه خود به وظایفش عمل کند و مهم این است که همه در راستای هم، پشتیبان هم و به نیت هم‌افزایی توان‌ عمومی کشور عمل کنند.



احمدی‌نژاد با بیان اینکه دولت امروز همه توان خود را بسیج کرده و تا روز و ثانیه آخر مانند روز اول کار خواهد کرد، گفت: دشمن فشارهای زیادی به کشور وارد می‌کند و شرایط دشواری ایجاد کرده است که البته انتظاری غیر از او نیست، چرا که تصور می‌کند، گلوگاهی یافته تا از آن ناحیه به کشور فشار وارد کند، اما این همان جایی است که باید یکبار برای همیشه دشمن را از رویکرد و عملکردش مأیوس و پشیمان کنیم.



رئیس‌جمهور ادامه داد: باید دست در دست یکدیگر داده و همه فشارها و سختی‌ها را به فرصت و اهرمی مثبت برای ساختن کشور و تکمیل و تقویت زیرساخت‌ها تبدیل کرد، تا جمهوری اسلامی ایران به قدرتی مستحکم و مقتدر تبدیل شود که دشمن پس از این به خود اجازه اندیشدن به تهدید و تحریم آن را ندهد.



وی در ادامه اظهار داشت: البته باید این نکته را در نظر داشت که امور اجرایی را نمی‌توان از مصادر مختلف و از بیش از یک جایگاه اداره کرد و در امر اجرا همه همراهی‌ها و همکاری‌ها باید در طول هم قرار گیرند، چرا که اگر در این عرصه همکاری‌ها در عرض هم قرار گیرند، امور را مختل خواهند کرد.



رئیس‌جمهور با بیان اینکه امروز کشور به تمرکز مدیریت نیاز دارد، تصریح کرد: همه باید کمک کنند تا مدیریت امور در یک بستر متمرکز شود، تا اگر دشمن سنگی به سوی کشور پرتاب کرد، 10 برابر آن پاسخ دریافت کند، تا از کرده خود پشیمان و برای همیشه از دشمنی با ملت ایران مأیوس شود.

احمدی‌نژاد با تأکید بر اینکه مطمئن هستم به لطف و با یاری خدا از این مقطع عبور خواهیم کرد، گفت: امروز باید به این موضوع فکر کرد که با تبدیل دشواری های امروز به فرصت، اقتصاد کشور را به اقتصادی پویا تبدیل شود تا در بین 10 اقتصاد برتر جهان قرار گیرد.



رئیس‌جمهور با بیان اینکه باید هزینه‌ها را سامان داد و جلوی هرگونه اسراف و هدر رفتن سرمایه‌ها را مسدود کرد، خاطرنشان کرد: باید صرفه‌جویی در هزینه‌ها را از خود دولت و مجلس شروع کنیم و اجازه ندهیم شیب صرفه‌جویی‌ها در هزینه های عمومی به سوی مردم نیل نماید.



وی با اشاره به اینکه در کشور تمایل شدیدی به استفاده از بودجه عمومی وجود دارد، اضافه کرد: از آنجا که استفاده کردن از بودجه عمومی راحت‌تر از شیوه‌های دیگر تأمین هزینه‌ها بوده است، این رویه در کشور کاملاً باب شده اما دولت با نیت اصلاح این رویه حتی اجرای طرح‌های عظیم مهرماندگار را که همه آنها طرح‌های زیربنایی و مؤثر در ارتقاء تولید، افزایش ثروت و تسریع رشد اقتصادی است، به تبدیل سرمایه‌ها و اموال راکد دستگاه‌ها به پول نقد و سرمایه‌های مولد و استفاده از آنها موکول کرده و کمترین اعتبارات بودجه ای ممکن را به این طرح ها اختصاص داده است.



رئیس‌جمهور با تشکر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای بازگذاشتن دست دولت در تبدیل سرمایه‌های راکد به سرمایه‌های زاینده اظهار داشت: متأسفانه سال گذشته با وجود همکاری و همراهی خوب مجلس، موتور دولت دیر به راه افتاد و تا آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های لازم برای اجرایی کردن این ایده تهیه و ابلاغ شود، سال به پایان رسید، اما تا امروز حجم سرمایه‌های راکد تبدیل شده به پول نقد به بیش از 50 هزار میلیارد تومان رسیده که تا پایان سال به بیش از 70 هزار میلیارد تومان خواهد رسید.



احمدی‌نژاد تصریح کرد: همه باید با صرفه‌جویی در هزینه‌ها و تبدیل اموال راکد به سرمایه‌های مولد، دولت را همراهی کنند و به عنوان مثال مجلس شورای اسلامی نیز از احداث ساختمان‌های جدید که نیازی به آنها ندارد، منصرف شده و همراه سایر دستگاه‌ها تا آنجا که امکان دارد در هزینه‌های جاری و اداری نیز صرفه‌جویی کند.



رئیس‌جمهور با بیان اینکه دولت در این عرصه پیشگام شده است، خاطرنشان کرد: وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی از سوی دولت مأمور شده‌اند تا اموال مازاد بانک‌ها را شناسایی کرده و با فروش آنها درآمدهای حاصل را در راه پرداخت تسهیلات بانکی به جریان بیندازند.



وی تأکید کرد: همه دستگاه‌ها باید بر اساس یک برداشت و تحلیل مشترک از اقتصاد عمل کنند؛ چرا که برداشت‌های متفاوت عملکردها را هم افزا نخواهد کرد و لازم است اعضای دولت و نمایندگان مجلس در جلسه‌ای دیگر بر روی یک طرح به عنوان طرح اولیه بحث و تبادل نظر کرده، آن را چک‌کاری نمایند تا یک برنامه و نقشه راه جامع در عرصه اقتصاد برای اجرا تهیه نمایند.



رئیس جمهور همچنین با بیان اینکه 4 سال زمان زیادی است، اما خیلی سریع به سر خواهد آمد، گفت: فرصتی که برای خدمت به مردم در اختیار کارگزاران دولت و نمایندگان مجلس قرار گرفته فرصتی استثنایی و ارزشمند است که باید آن را با خدماتی عالمانه، هوشمندانه و خالصانه به مقطعی ماندگار تبدیل کنیم.