ارائه خدمات شابک به صورت الکترونیکی به ناشران سراسر کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، داریوش مطلبی، معاون فناوری و اطلاعات خانه کتاب با بیان این مطلب گفت: این وبسایت خدمات متنوعی را در حوزه شابک برای ناشران کشور در نظر گرفته است که میتوانند با بهره گیری از این خدمات در وقت و هزینه خود برای دریافت شابک صرفه جویی کنند.
به گفته وی، عدم مراجعه حضوری برای دریافت شابک، ارسال سوالهای مربوط به این حوزه و دریافت پاسخها به شکل الکترونیکی، ارسال مدارک برای تمدید و دریافت شابک جدید، دریافت دستنامهها، تغییر شابک 10 رقمی به 13 رقمی و اخبار حوزه شابک از جمله خدماتی است که ناشران با ثبت نام در این سایت میتوانند از آن بهرهمند شوند.
معاون فناوری و اطلاعات خانه کتاب یادآور شد: این سایت به نشانی www.isbn.ir پس از طی مرحله آزمایشی، اکنون قابل دسترسی است و ناشران استانی نیز میتوانند بدون مراجعه به مراکز مربوط و تنها از طریق اینترنتی نسبت به دریافت خدمات شابک اقدام کنند.
به گفته مطلبی در این سایت بخشی نیز به شابم (شماره استاندارد بینالمللی موسیقی) نیز اختصاص یافته که راهنمای دریافت این شناسه به شکل ایمیل و سوالهای متداول آن به طور کامل توضیح داده شده است.
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