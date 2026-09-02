به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مخبر مشاور و دستیار مقام معظم رهبری در واکنش به حملات وحشیانه شب گذشته آمریکا به مناطق مختلف کشورمان به ویژه جنایت نابخشودنی مراسم عروسی در سیریک که بار دیگر منجر به شهادت رسیدن کودکان عزیز ایران شد، در صفحه شخصی خود نوشت: نقض کنوانسیون‌های ژنو دیگر یک اصطلاح حقوقی نیست؛ بلکه خونِ ریخته‌شده بر نیمکت‌های مدرسه میناب، خاکسترهای سالن ورزشی لامرد و حجله‌ خونین عروسی در سیریک است.

وی با بیان سوالی افزود: حقوق بشر غربی در این ۳ شهر دفن شد. آیا نهادهای بین‌المللی زنده اند؟ یکی از جنایات ترامپ همین از خاصیت انداختن کامل این مجامع است.