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۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۵۹

مخبر: جنایات ترامپ مجامع بین‌المللی را بی‌خاصیت کرده است

مخبر: جنایات ترامپ مجامع بین‌المللی را بی‌خاصیت کرده است

مشاور و دستیار مقام معظم رهبری گفت: جنایات ترامپ مجامع بین‌المللی را کاملاً بی‌خاصیت کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مخبر مشاور و دستیار مقام معظم رهبری در واکنش به حملات وحشیانه شب گذشته آمریکا به مناطق مختلف کشورمان به ویژه جنایت نابخشودنی مراسم عروسی در سیریک که بار دیگر منجر به شهادت رسیدن کودکان عزیز ایران شد، در صفحه شخصی خود نوشت: نقض کنوانسیون‌های ژنو دیگر یک اصطلاح حقوقی نیست؛ بلکه خونِ ریخته‌شده بر نیمکت‌های مدرسه میناب، خاکسترهای سالن ورزشی لامرد و حجله‌ خونین عروسی در سیریک است.

وی با بیان سوالی افزود: حقوق بشر غربی در این ۳ شهر دفن شد. آیا نهادهای بین‌المللی زنده اند؟ یکی از جنایات ترامپ همین از خاصیت انداختن کامل این مجامع است.

کد مطلب 6935866
نفیسه عبدالهی

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