2000 تن دانه روغنی کلزا از مزارع خراسان شمالی برداشت شد

فرزاد عدالتیان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در سال زراعی جاری هزار و 780 هکتار از اراضی خراسان شمالی زیر کشت کلزا رفته بود که از این سطح در مجموع 2 هزار و 25 تن دانه روغنی کلزا برداشت شد.

وی با بیان اینکه از مجموع هزار و 780 هکتار مزرعه کلزای استان در سال جاری تنها برداشت کلزا از 995 هکتار انجام شده است، تصریح کرد: متاسفانه در سال جاری 875 هکتار از مزارع کلزا در خراسان شمالی به علت سیل، سرمازدگی، خسارت پرندگان و دیگر خسارات از بین رفته و برداشت محصول از این مزارع انجام نشد.

عدالتیان میزان برداشت دانه روغنی کلزا در سال جاری را به نسبت سال گذشته دارای 15 درصد افزایش اعلام کرد و افزود: در سال زراعی گذشته هزار و 750 تن دانه روغنی کلزا از مزارع استان برداشت شده بود.

وی علت افزایش تولید محصول کلزا در سال جاری را با وجود خسارات فراوان وارده به مزارع استان، افزایش بارندگی‌ها و انجام اقدامات به زراعی دانست و تصریح کرد: با توجه به دیم بودن غالب مزارع کلزا در خراسان شمالی و بارندگی‌های مناسب در سال زراعی جاری، میزان تولید محصول کلزا در استان با وجود کاهش سطح برداشت، حدود 275 تن افزایش یافته است.

عدالتیان بیشترین سطح کاشت و تولید کلزا در خراسان شمالی را مربوط به شهرستان مانه و سملقان اعلام و تصریح کرد: پس از مانه و سملقان شهرستان‌های شیروان و فاروج در رده‌های بعدی بیشترین میزان تولید دانه روغنی کلزا قرار دارند.

به گفته وی در سال جاری نرخ تضمینی خرید هر کیلوگرم دانه روغنی کلزا هفت هزار و 500 ریال تعیین شده است.

خراسان شمالی 344 هزار هکتار عرصه کشاورزی و باغی داشته و سالانه 32 گونه زراعی در سطح 307 هزار هکتار از مزارع این استان کشت می‌شود.

